Формула-3. Бахрейн. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 17-й

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Пилот «Кампоса» Хосеп Мария Марти одержал победу в первой гонке «Формулы-3» сезона-2023.

В борьбе за первое место Марти опередил и сдержал гонщика «МП Моторспорт» Франко Колапинто, третьим стал Кайо Коллет из «Ван Амерсфорт». Топ-10 замкнул пилот «Хайтека» Себастьян Монтойя – сын экс-гонщика «Формулы-1» Хуана-Пабло Монтойи.

Представитель «Йенцера» Никита Бедрин поднялся с 22-го места на 17-е, победитель квалификации Габриэле Мини («Хайтек») заглох на старте и стал 18-м, София Флерш («ПХМ Рейсинг») финишировала 22-й.

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Формула-3. Бахрейн. Мини выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 22-й

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1 комментарий

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Incendier Deafening
Флерш жаловалась, что Формула В для медленных. Ок)
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