«Астон Мартин» показал новый медицинский автомобиль «Ф-1» – быстрейший SUV в мире

«Астон Мартин» DBX707 будет медицинской машиной «Формулы-1» в 2023 году.

Новая модель заменила DBX, которая использовалась в 2021-м и 2022-м.

«Астон Мартин» предоставляет сэйфти-кар и медицинскую машину наряду с « ». DBX707 дебютирует на в ближайшие выходные. Автомобиль с максимальной скоростью в 310 км/ч считается быстрейшей машиной класса SUV в мире.

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Фото: соцсети «Астон Мартин»