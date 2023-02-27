«По окончании сезона я разрешил себе есть и пить все, что мне хочется, в течение месяца». К началу подготовки у Ферстаппена было 10 кг лишнего веса

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как проходила его подготовка к сезону-2023.

По словам Ферстаппена, по окончании чемпионата он позволил себе расслабиться и не следить за рационом.

Оптимальный вес Ферстаппена составляет 74 кг. И за зимний перерыв нидерландец, по его словам, обычно не позволял себе прибавлять в весе больше, чем на 5 кг. Однако это межсезонье выбилось из общей картины.

«По ходу всего прошлого сезона я, по ощущениям, весил даже меньше своей нормы. Так что по окончании сезона я разрешил себе есть и пить все, что мне хочется, в течение месяца, немного насладиться жизнью. Что сказать, мне порой нравится делать себе больно (смеется)», – рассказал Ферстаппен.

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6 комментариев

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Merzus21
Ответ Kemal Gul
Ничего удивительного для профессионального спортсмена, тело которого привыкло к нагрузкам. Откажешься от тренировок и диет - тело моментально отреагирует набором массы, что обыному человеку не грозит. Посмотрите, например, как разнесло Уэсли Снейдера после окончания карьеры буквально за пару месяцев
или Роналдо
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Lestyv
Походу поэтому пришлось добавлять много черных элементов)) Судя по всему, многие гонщики хорошо межсезонье провели))
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Kasper N . P .
было где-то его фото с моря, видно было хорошо как его разнесло ) ну а почему бы и нет
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Gonshic
в переводе на русский, это значит - бухал весь месяц )))
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Kemal Gul
Ответ Lordk
10 кило за месяц? Неплохо расслабился )
Ничего удивительного для профессионального спортсмена, тело которого привыкло к нагрузкам. Откажешься от тренировок и диет - тело моментально отреагирует набором массы, что обыному человеку не грозит. Посмотрите, например, как разнесло Уэсли Снейдера после окончания карьеры буквально за пару месяцев
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
10 кило за месяц? Неплохо расслабился )
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