«По окончании сезона я разрешил себе есть и пить все, что мне хочется, в течение месяца». К началу подготовки у Ферстаппена было 10 кг лишнего веса

Пилот « » рассказал о том, как проходила его подготовка к сезону-2023.

По словам Ферстаппена, по окончании чемпионата он позволил себе расслабиться и не следить за рационом.

Оптимальный вес Ферстаппена составляет 74 кг. И за зимний перерыв нидерландец, по его словам, обычно не позволял себе прибавлять в весе больше, чем на 5 кг. Однако это межсезонье выбилось из общей картины.

«По ходу всего прошлого сезона я, по ощущениям, весил даже меньше своей нормы. Так что по окончании сезона я разрешил себе есть и пить все, что мне хочется, в течение месяца, немного насладиться жизнью. Что сказать, мне порой нравится делать себе больно (смеется)», – рассказал Ферстаппен.

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