Льюис Хэмилтон: «Очень рад за «Астон Мартин» и Алонсо. Здорово, что Фернандо вернулся в борьбу»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к .

По словам Хэмилтона, он остался доволен результатом сессии, учитывая не самое стабильное поведение болида:

«Я думал, что будет хуже. Но нам просто удалось в целом немного улучшить баланс машины. В целом ощущения от управления машиной улучшились, но нам в целом не хватает прижимной силы.

Особенно на задней оси – вот почему на быстром круге мы не можем «вставать на газ» так же рано, как «Ред Булл» и «Феррари», и почему у нас есть трудности с износом покрышек.

Но в целом это та же история, что была и раньше. До прошлого сезона поведение задней оси нашего болида было намного стабильнее. Мы можем над этим поработать и исправить ситуацию.

Мы не знаем, будет ли наш темп на длинной дистанции так же хорош, как был в прошлом году. В прошлом году это было сильной стороной нашей машины. Пока не знаю, отличается ли этим болид этого года. Завтра узнаем ответ. Но я надеюсь, что мы будем в борьбе с соперниками, с которыми находимся рядом на решетке».

Также Хэмилтон прокомментировал прогресс «Астон Мартин», которая является клиентом « »:

«По сути половина их машины – это наша машина! Задняя часть! Так что да, для нас это не очень хорошие новости. Если серьезно, я очень рад за «Астон Мартин», здорово видеть их прогресс. И я очень рад за , ведь он здесь намного дольше меня. Здорово, что он вернулся в борьбу. Надеюсь, нас ждет немало интересных гонок».

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