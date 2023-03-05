«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при
«Ред Булл» продолжает выигрывать практически все гонки «Формулы-1».
Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна стала для команды 11-й в последних 12 гонках. В июле 2022 года «Феррари» выиграла в Великобритании и Австрии. После этого «Ред Булл» оказался сильнейшим по итогам всех этапов, кроме бразильского (победу одержал Джордж Расселл из «Мерседеса»): десять раз быстрейшим оказывался Ферстаппен, один – Серхио Перес.
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