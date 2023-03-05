«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при

«Ред Булл» продолжает выигрывать практически все гонки «Формулы-1».

Победа Макса Ферстаппена на стала для команды 11-й в последних 12 гонках. В июле 2022 года « » выиграла в и Австрии. После этого « » оказался сильнейшим по итогам всех этапов, кроме бразильского (победу одержал Джордж Расселл из « »): десять раз быстрейшим оказывался Ферстаппен, один – Серхио Перес.

Ферстаппен выиграл первую гонку «Ф-1», Алонсо – на подиуме!

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