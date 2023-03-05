«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Великобритании Гран-при Бразилии Феррари Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

«Ред Булл» продолжает выигрывать практически все гонки «Формулы-1».

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна стала для команды 11-й в последних 12 гонках. В июле 2022 года «Феррари» выиграла в Великобритании и Австрии. После этого «Ред Булл» оказался сильнейшим по итогам всех этапов, кроме бразильского (победу одержал Джордж Расселл из «Мерседеса»): десять раз быстрейшим оказывался Ферстаппен, один – Серхио Перес.

Ферстаппен выиграл первую гонку «Ф-1», Алонсо – на подиуме!

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5 комментариев

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Brigande
Ответ Twixoed
Феррари уже сосредоточились на работе над машиной 2024 года
Кстати это может только на первый взгляд казаться шуткой или безумием , но на самом деле есть в этом зерно истины . Машина если родилась жрущей резину как не в себя , то сделать с этим что-то очень сложно , если вообще возможно . Возможно надо менять концепцию аэродинамическую , возможно Мерседес тоже пойдет по этому пути .
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Armeec1991
Как говорится, убив дракона сам становишься драконом
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Twixoed
Феррари уже сосредоточились на работе над машиной 2024 года
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hypnotoad94
Судя по форме, которую мы сегодня увидели, могут спокойно все гонки забрать, если с надежностью всё хорошо. А с ней хорошо
+7
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Streetbor
третий сезон Ред Булла
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