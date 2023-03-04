Экспериментальный формат квалификации «Ф-1» дебютирует в Имоле (Autosport)

Теги Формула-1 регламент Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Квалификация к Гран-при Эмилии-Романьи состоится в новом формате, утверждает Autosport.

Как сообщалось ранее, на двух этапах «Формулы-1» 2023 года пилоты будут использовать меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Особенность квалификаций на таких уик-эндах будет состоять в том, что первый сегмент гонщики проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

По информации источников издания, первый такой этап пройдет в Имоле. Гран-при Эмилии-Романьи намечен на 19-21 мая. Второй экспериментальный уик-энд предположительно состоится в районе летнего перерыва.

Пособие по «Формуле-1» для новичков: какие моторы и шины, зачем проводят пит-стопы, что значат сигнальные флаги

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
У кого там проблема с прогревом шин и в особенности с хардом. Удачи.)

Однозначно бред идея.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ hypnotoad94
Какая же чушь) когда впервые услышал это предложение, думал, что дальше шуток не зайдет, а оно вот как
Главное шутка была, когда каждые 30 секунд кто-то вылетал. Хватило на 1 этап
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick
Давайте лучше на дождевых в солнечную погоду, а в дождь - пусть пилоты ногами бегут. А вместо гонки шахматный турнир. Это будет ещё экспериментальнее.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Предлагаю экспериментально ехать задом-наперед первые 20 кругов гонок, которые проходят в солнечную погоду. Если погода испортилась, разворачиваться и ехать обратно. Очень экспериментально.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Я ещё понимаю спринт-квалификацию и даже реверсивную решётку, это хотя бы создаёт шоу. А в чем смысл заставить пилотов прокатиться на разных комплектах? Чтобы команды работали с разными типами шин? Ну так фавориты при любых раскладах выйдут в третий сегмент, а там всё уже на софтах будет решаться, как раньше. В средней части пелетона это ещё может добавить интриги, какие-то команды могут хуже работать с твёрдыми шинами и из-за этого вылетать на ранних сегментах, но кому это интересно? Короче, чушь какая-то, если кто-то понял, зачем это делается, поясните
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ма Из
бред какой-то
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Какая же чушь) когда впервые услышал это предложение, думал, что дальше шуток не зайдет, а оно вот как
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий