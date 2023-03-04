Экспериментальный формат квалификации «Ф-1» дебютирует в Имоле (Autosport)

Квалификация к Гран-при Эмилии-Романьи состоится в новом формате, утверждает Autosport.

Как сообщалось ранее, на двух этапах «Формулы-1» 2023 года пилоты будут использовать меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Особенность квалификаций на таких уик-эндах будет состоять в том, что первый сегмент гонщики проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

По информации источников издания, первый такой этап пройдет в Имоле. Гран-при Эмилии-Романьи намечен на 19-21 мая. Второй экспериментальный уик-энд предположительно состоится в районе летнего перерыва.

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