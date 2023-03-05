Шарль Леклер: «В гонке «Ред Булл» был как будто с другой планеты»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бахрейна, признав существенное отставание по скорости от «Ред Булл».

Леклер не сумел добраться до финиша гонки из-за поломки болида.

«Мы ждали, что в этот уик-энд окажемся в положении отстающих, особенно в гонке против «Ред Булл» – эта команда прямо сейчас как будто с другой планеты.

Но именно поэтому вам нужно стараться зарабатывать как можно больше очков на каждом Гран-при. Нам же сегодня не удалось этого сделать.

Сегодня мы иногда были на секунду медленнее «Ред Булл» на круге. Сейчас они находятся в другой категории, так что нам нужно много работать и найти решение, потому что если так пойдет и дальше, у нас будут трудности», – рассказал Леклер.

Ферстаппен выиграл первую гонку «Ф-1», Алонсо – на подиуме!

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Ромаданов
Шарль в Феррари прям на своём месте, команда дурачков и пилот который ездит в стиле слабоумия и отваги. От того и резина умирает и машины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
Ответ Grigpar
Ну были надежды. Сейчас он и также есть. Но команда опять не собрана. Принимает какие-то чудные решения. отлетают детали от болидов. Сход сразу в 1-й же гонке. Сайнс, который никуда не едет. Тачка была чемпионская и в прошлом году, но консистенция команды не позволяет мобилизоваться.
потенциально чемпионской тачка в прошлом году была только до директивы по днищу. для той концепции она оказалась фатальной. и это мы не берем в расчет плохую надежность мотора. собственно мы смотрим продолжение прошлого сезона - фуры и мерсы пытаются решить проблемы своих машин и раскрыть их возможный потенциал, у рб и так было все прекрасно, а они еще и вес снизили. за счет чего феррари могли совершить скачок, чтобы догнать хотя бы прошлогодний рб? только как ам - привести человека, который знает как работает аэродинамика у рб. тесты собственно подтвердили все опасения и для фур, и для мерсов - в этом году им ловить нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shyko
Ответ Brigande
Болею за Феррари с Шумахеровских времен , но советую Леклеру бежать из Маранелло , потому что ему заруинят карьеру и будет у нас новый Алези .
Т.е. в шумахеровские времена, самовозка фур устраивала а сейчас больно смотреть? Не надо ему никуда бежать, пусть СТРОИТ команду, как Шумми, вокруг себя, если считает себя лидером.
Больно, да, согласен..но если убежит, многое будет против него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Ответ bogdan fedyuk
а с чего бы у феррари вообще были перспективы на борьбу в этом сезоне? что на это указывало? после тестов было понятно, что будет борьба за 2е место
Не было перспектив. Ни в том году ни в этом. Пока регламент с упором на аэро, у Ньюи будут самовозы/лучшие машины. Сменят снова на моторный - может Феррари и выстрелит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вольфрам
Бежать,бежать без оглядки и сожалений!!!На этом позорище,под названием Феррари,далеко не уедешь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стас Тельных
Ответ Grigpar
Да это дело житейское. К тому времени, как он насидится с вице чемпионствами, уже Льюис уйти может, Алонсо. Перейдет в Мерс или Астон, который еще сильнее станет. Там может быть что угодно.
Мерс по ходу тоже умирает. Очень много ключевых кадров уходит из команды уже второй год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ Brigande
Болею за Феррари с Шумахеровских времен , но советую Леклеру бежать из Маранелло , потому что ему заруинят карьеру и будет у нас новый Алези .
Да это дело житейское. К тому времени, как он насидится с вице чемпионствами, уже Льюис уйти может, Алонсо. Перейдет в Мерс или Астон, который еще сильнее станет. Там может быть что угодно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ bogdan fedyuk
а с чего бы у феррари вообще были перспективы на борьбу в этом сезоне? что на это указывало? после тестов было понятно, что будет борьба за 2е место
Ну были надежды. Сейчас он и также есть. Но команда опять не собрана. Принимает какие-то чудные решения. отлетают детали от болидов. Сход сразу в 1-й же гонке. Сайнс, который никуда не едет. Тачка была чемпионская и в прошлом году, но консистенция команды не позволяет мобилизоваться.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Шукуров
Готовьтесь к следующему году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brigande
Болею за Феррари с Шумахеровских времен , но советую Леклеру бежать из Маранелло , потому что ему заруинят карьеру и будет у нас новый Алези .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Как сказал Вассер «Никто не побеждает и не выигрывает титул в первой гонке сезона» - «мы просто решили сделать это во второй» :DDDD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetter
В Джидде еще больше поворотов и меньше прямых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
Ответ Grigpar
РБ с другой планеты, как и руководство Феррари. На кой черт они не выезжали на 2-ю попытку в Q3 вчера, никто так и не понял. Видимо, что бы не отсечь сразу Перса, а бороться с ним сегодня. Но теперь шансов на титул считай нет, даже если некоторые трассы подойдут. У Феррари нет гоночного темпа. Макс возьмет ЛЗ, а РБ заберет КК естественно. Ну и плюс карма Красных - не смогут взять чемпионство, пока Алонсо не закончит карьеру. В этом году он точно отберет не мало очков у Феррари, как сегодня.
а с чего бы у феррари вообще были перспективы на борьбу в этом сезоне? что на это указывало? после тестов было понятно, что будет борьба за 2е место
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Мало того, что темп Феррари куда слабее РБ, так еще и проблему с износом не просто не решили с прошлого сезона, всё будто бы ещё хуже стало. Тут надо думать о борьбе с Астоном за второе место в КК, а не о Ред Булле
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
РБ с другой планеты, как и руководство Феррари.
На кой черт они не выезжали на 2-ю попытку в Q3 вчера, никто так и не понял. Видимо, что бы не отсечь сразу Перса, а бороться с ним сегодня.
Но теперь шансов на титул считай нет, даже если некоторые трассы подойдут. У Феррари нет гоночного темпа. Макс возьмет ЛЗ, а РБ заберет КК естественно.
Ну и плюс карма Красных - не смогут взять чемпионство, пока Алонсо не закончит карьеру. В этом году он точно отберет не мало очков у Феррари, как сегодня.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий