Шарль Леклер: «В гонке «Ред Булл» был как будто с другой планеты»

Пилот « » подвел итоги , признав существенное отставание по скорости от « ».

Леклер не сумел добраться до финиша гонки из-за поломки болида.

«Мы ждали, что в этот уик-энд окажемся в положении отстающих, особенно в гонке против «Ред Булл» – эта команда прямо сейчас как будто с другой планеты.

Но именно поэтому вам нужно стараться зарабатывать как можно больше очков на каждом Гран-при. Нам же сегодня не удалось этого сделать.

Сегодня мы иногда были на секунду медленнее «Ред Булл» на круге. Сейчас они находятся в другой категории, так что нам нужно много работать и найти решение, потому что если так пойдет и дальше, у нас будут трудности», – рассказал Леклер.

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