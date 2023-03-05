Шарль Леклер: «В гонке «Ред Булл» был как будто с другой планеты»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бахрейна, признав существенное отставание по скорости от «Ред Булл».
Леклер не сумел добраться до финиша гонки из-за поломки болида.
«Мы ждали, что в этот уик-энд окажемся в положении отстающих, особенно в гонке против «Ред Булл» – эта команда прямо сейчас как будто с другой планеты.
Но именно поэтому вам нужно стараться зарабатывать как можно больше очков на каждом Гран-при. Нам же сегодня не удалось этого сделать.
Сегодня мы иногда были на секунду медленнее «Ред Булл» на круге. Сейчас они находятся в другой категории, так что нам нужно много работать и найти решение, потому что если так пойдет и дальше, у нас будут трудности», – рассказал Леклер.
Больно, да, согласен..но если убежит, многое будет против него.
На кой черт они не выезжали на 2-ю попытку в Q3 вчера, никто так и не понял. Видимо, что бы не отсечь сразу Перса, а бороться с ним сегодня.
Но теперь шансов на титул считай нет, даже если некоторые трассы подойдут. У Феррари нет гоночного темпа. Макс возьмет ЛЗ, а РБ заберет КК естественно.
Ну и плюс карма Красных - не смогут взять чемпионство, пока Алонсо не закончит карьеру. В этом году он точно отберет не мало очков у Феррари, как сегодня.