Алонсо завоевал 99-й подиум в «Ф-1» в первой гонке за «Астон Мартин»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Альпин Гран-при Катара Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо завершил Гран-при Бахрейна на третьем месте.

Двукратный чемпион «Формулы-1» уступил лишь пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу. Гонка стала для испанца первой в новой команде – в конце сезона-2022 он покинул «Альпин».

Фернандо завоевал 99-й подиум в карьере – это шестой показатель в истории «Ф-1». В последний раз Алонсо завершал этап в топ-3 на Гран-при Катара-2021. Подиум стал лишь вторым для гонщика после 2014 года.

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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32 комментария

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Antuanych
Можно не любить Фернандо, но даже в этом случае нельзя не отметить тот гоночный огонь, который до сих пор горит в его сердце. Максимальная заряженность, эмоции, удовольствие от вождения и жажда борьбы - все на месте. Буду очень рад, если ему все-таки удастся зацепить какой-нибудь шальной этап, прежде, чем уйти на покой. )
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Jet 89
Впервые за 16 лет угадал с переходом в другую команду.
Дед лучший!
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Emma Nevskaia
Ответ Жанна Калгина
А где Попов сейчас
у него группа Гаснут огни
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Emma Nevskaia
так странно
все те,кого он бесил в свои лучшие годы, сейчас искренне радуются за него, я в их числе )))

Дед затащил
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Grigpar
Алонсо в этом году немного поправит себе статистику и набьет думаю еще пару подиумов. :)
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Жанна Калгина
А где Попов сейчас
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Сергей Фетисов
Алонсо красава.Выжал всё что мог из машины!!!
+1
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Владимир Чистяков
Ответ Barsenoga
почему ты так решил?
В профиле написано
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Irina Nikolskaya
Считала секунды на последнем круге, ждала чтобы Алонсо доехал в тройке. Фернандо счастлив постоять на подиуме. Довольный, улыбается! Ждем 100 подиум!!!
+4
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+4
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Jager-R
Браво Алонсо!
+2
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+2
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UnforgivenX2
Ответ Barsenoga
почему ты так решил?
точно не помню, но кажется, из комментария собственного её (или его). в футболе много комментит :)
+1
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+1
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Zlodimir
Фернандо Алонсо второй, кто похвалил Астон Мартин! Первым был Джеймс Бонд!😂
+4
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+4
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Barsenoga
Ответ UnforgivenX2
а разве это не девушка :)?
почему ты так решил?
0
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AgipTm
Алонсо нужен сын, вот что я хочу сказать :)
+3
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+3
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Антон Патракеев
Хоть какая-то отдушина от сегодняшней гонки. Поздравляю всех персофанов Ало, особенно Великого Алонсо)
+9
0
+9
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Рязанский самбист
Я учился в третьем классе, когда Алонсо на Рено начал бороться за поулы и подиумы. Сейчас мне 30,и машина наконец-то снова позволяет ему делать то же самое. Если честно, никогда к Фёдору Иванычу не лежала душа. Но он и в Альпин временами показывал класс уже в 40 лет, но там гоночного темпа не было у машины , только фрагменты. А сегодня - очень зрелые, мастерские обгоны и гонка целиком. Всегда приятно, когда в спорте есть такие долгожители, которые при этом не отбывают номер под конец карьеры, а показывают класс.
Да я чуть не расплакался когда он линию финиша пересёк)) это прям флешбэк в детство
+12
0
+12
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WINWOLF
Отмар, что с лицом?))
+13
0
+13
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Плеймейкер87
Дед сегодня порвал Мерсы и Феррари
+8
0
+8
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UnforgivenX2
Ответ ALMANAC
Ну все Великий Алонсо в запой ушел до следующей гонки
а разве это не девушка :)?
+8
0
+8
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Kudim41
никогда не болел за Алонсо, но блин! как же это потрясающе!!!
+13
0
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V3ttel
Жаль, а ведь мог быть Феттель сейчас в Астоне)
+1
-3
-2
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Анатолий Зубков
Ответ ALMANAC
Ну все Великий Алонсо в запой ушел до следующей гонки
Скорее он уйдёт не в запой, а в задзюб.
+7
-1
+6
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V3ttel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEz4DXL4l6C-pJoxzYfkYBG7N_xaQGdvHLpBQ7JgHXE-QRDw/viewform

Выберите героя!
0
-2
-2
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Ddd Erf
красавчик. болельщик Феррари
+3
0
+3
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Real_v_dushe
Алонсо был очень хорош
+6
0
+6
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