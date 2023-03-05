Алонсо завоевал 99-й подиум в «Ф-1» в первой гонке за «Астон Мартин»

Гонщик « » завершил на третьем месте.

Двукратный чемпион «Формулы-1» уступил лишь пилотам « » и Серхио Пересу. Гонка стала для испанца первой в новой команде – в конце сезона-2022 он покинул «Альпин».

Фернандо завоевал 99-й подиум в карьере – это шестой показатель в истории «Ф-1». В последний раз Алонсо завершал этап в топ-3 на Гран-при Катара-2021. Подиум стал лишь вторым для гонщика после 2014 года.

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram