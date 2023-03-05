Алонсо завоевал 99-й подиум в «Ф-1» в первой гонке за «Астон Мартин»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо завершил Гран-при Бахрейна на третьем месте.
Двукратный чемпион «Формулы-1» уступил лишь пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу. Гонка стала для испанца первой в новой команде – в конце сезона-2022 он покинул «Альпин».
Фернандо завоевал 99-й подиум в карьере – это шестой показатель в истории «Ф-1». В последний раз Алонсо завершал этап в топ-3 на Гран-при Катара-2021. Подиум стал лишь вторым для гонщика после 2014 года.
Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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Дед лучший!
все те,кого он бесил в свои лучшие годы, сейчас искренне радуются за него, я в их числе )))
Дед затащил
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