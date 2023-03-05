Ланс Стролл: «У меня горели запястья, я чуть ли не пролил пару слез»

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о том, как провел Гран-при Бахрейна.

Стролл приехал на этап после перелома запястья на правой руке. Он испытывал дискомфорт весь уик-энд. Тем не менее в гонке канадцу удалось финишировать шестым после борьбы с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселом.

«У меня горели запястья после этого [после борьбы с Расселлом], я чуть ли не пролил пару слез. Самое главное – мы оба остались на трассе, провели хорошую гонку и избежали неприятностей.

Если не учитывать боль, мне было весело. Я выложился на полную ради результата. Учитывая все, что произошло за последние две недели… 10 дней назад я не мог ходить, не мог двигаться. Руки были как овощи.

Не думал, что сейчас буду здесь. Так что это потрясающе – заработать эти очки. Великолепное начало сезона», – считает Стролл.  

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5 комментариев

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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Jetter
Обратил внимание, что Стролл так и не смог приблизиться к Хэмилтону, когда он уперся в Сайнса. В то время как Алонсо и к одному подъехал, и ко второму легко. А после обгона сразу секун пять привез. Стролл не смог даже на уровень атаки подъехать. Это наводит на определенные мысли.
Ты немножечко разные ситуации сравниваешь. Алонсо, скорее всего, победит Стролла по итогам сезона, но Лэнс лицом в грязь не ударит.
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Михаил Пивненко
Бэби Стролл сегодня красавчик, как и Фернандо. Переживал за него всю гонку, так как живу с карбоновыми пластинами в руке уже 16 лет.
+6
0
+6
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Jetter
Обратил внимание, что Стролл так и не смог приблизиться к Хэмилтону, когда он уперся в Сайнса. В то время как Алонсо и к одному подъехал, и ко второму легко. А после обгона сразу секун пять привез. Стролл не смог даже на уровень атаки подъехать. Это наводит на определенные мысли.
0
-4
-4
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Анатолий Зубков
Превозмог так превозмог. А не то что некоторые на протяжении 7 лет подряд.
+5
-1
+4
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