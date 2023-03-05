Ланс Стролл: «У меня горели запястья, я чуть ли не пролил пару слез»
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о том, как провел Гран-при Бахрейна.
Стролл приехал на этап после перелома запястья на правой руке. Он испытывал дискомфорт весь уик-энд. Тем не менее в гонке канадцу удалось финишировать шестым после борьбы с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселом.
«У меня горели запястья после этого [после борьбы с Расселлом], я чуть ли не пролил пару слез. Самое главное – мы оба остались на трассе, провели хорошую гонку и избежали неприятностей.
Если не учитывать боль, мне было весело. Я выложился на полную ради результата. Учитывая все, что произошло за последние две недели… 10 дней назад я не мог ходить, не мог двигаться. Руки были как овощи.
Не думал, что сейчас буду здесь. Так что это потрясающе – заработать эти очки. Великолепное начало сезона», – считает Стролл.
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