Ланс Стролл: «У меня горели запястья, я чуть ли не пролил пару слез»

Пилот « » рассказал о том, как провел Гран-при Бахрейна.

Стролл приехал на этап после перелома запястья на правой руке. Он испытывал дискомфорт весь уик-энд. Тем не менее в гонке канадцу удалось финишировать шестым после борьбы с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселом.

«У меня горели запястья после этого [после борьбы с Расселлом], я чуть ли не пролил пару слез. Самое главное – мы оба остались на трассе, провели хорошую гонку и избежали неприятностей.

Если не учитывать боль, мне было весело. Я выложился на полную ради результата. Учитывая все, что произошло за последние две недели… 10 дней назад я не мог ходить, не мог двигаться. Руки были как овощи.

Не думал, что сейчас буду здесь. Так что это потрясающе – заработать эти очки. Великолепное начало сезона», – считает Стролл.

Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех