Леклеру заменили батарею перед первой гонкой сезона

ФИА сообщила о замене компонента силовой установки на болиде .

«Феррари» установила новую батарею перед Гран-при Бахрейна. Замена произведена без штрафа с одобрения технического делегата и по запросу Скудерии.

Таким образом, уже на первом этапе Леклер будет использовать вторую из двух разрешенных батарей на сезон. Следующая замена компонента приведет к штрафу.

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