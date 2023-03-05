Леклеру заменили батарею перед первой гонкой сезона
ФИА сообщила о замене компонента силовой установки на болиде Шарля Леклера.
«Феррари» установила новую батарею перед Гран-при Бахрейна. Замена произведена без штрафа с одобрения технического делегата ФИА и по запросу Скудерии.
Таким образом, уже на первом этапе Леклер будет использовать вторую из двух разрешенных батарей на сезон. Следующая замена компонента приведет к штрафу.
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А разговоров то было...
Фурам надо срочно к бабкам обращаться :))
Хочу тепла, хочу тепла
Страшно за надежность. Или может действительно решили бороться в этом сезоне и минимизировать любые проблемы.