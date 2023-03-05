Леклеру заменили батарею перед первой гонкой сезона

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Феррари Формула-1 регламент Шарль Леклер Авто

ФИА сообщила о замене компонента силовой установки на болиде Шарля Леклера.

«Феррари» установила новую батарею перед Гран-при Бахрейна. Замена произведена без штрафа с одобрения технического делегата ФИА и по запросу Скудерии.

Таким образом, уже на первом этапе Леклер будет использовать вторую из двух разрешенных батарей на сезон. Следующая замена компонента приведет к штрафу.

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32 комментария

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Volodya_A
Ну вот мы и узнали правду из-за чего отменили вторую попытку в третьем сегменте квалификации.
А разговоров то было...
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Стаут
Ответ евгений рычков
Я сам болею за Мерс, и считаю первый титул Тапка читерским, но второй был по делу. Надо было работать лучше при смене регламента и Ферраристам и Мерседесу.
Лука мудищев тут чёт развыступался. Видимо опять забыл свои таблетки выпить.
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Luca di Montezemolo
Ответ евгений рычков
Я сам болею за Мерс, и считаю первый титул Тапка читерским, но второй был по делу. Надо было работать лучше при смене регламента и Ферраристам и Мерседесу.
Так и второй читерский, бабло потратили больше чем следовало и на тачку 21 года , и 22 года. Если бы соблюдали бюджетный лимит, то или проиграли бы в 21 так как тратили бы деньги на новый регламент, или слили бы в 22 так как денег не хватило бы на разработку, вот мерс привез один пакет обновок, потому что вложил деньги в новую машину, и еще неизвестно как соблюдали в прошлом году, хорнер там ляпнул, что может опять не "рассчитали", да и были "странные" решения фиа опять.
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limitforever
Ответ WINWOLF
Ну а как вы хотели, придет Вассер и все сразу станет норм?))
Ну всё, батарейку поменяли перед гонкой, катастрофа, срочно выгнать Вассера!
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Кирилл Конопельченко
Ответ Hans_Zimmer
Не перед первой же гонкой)
Обгадиться на первой гонке тоже не лучший вариант)
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евгений рычков
Ответ Luca di Montezemolo
Ещё первая гонка не стартанула, а чемпионат уже закончен, поздравляю читерстапена с очередной чашкой, и новым рекордом по победам итд. У фур свои причины для слива, у мерса свои, Астон не потянет против ньюи в развитии.
Я сам болею за Мерс, и считаю первый титул Тапка читерским, но второй был по делу. Надо было работать лучше при смене регламента и Ферраристам и Мерседесу.
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Be_Fun
хотел че-то написать, но даже сложно подобрать слова чтоб описать уровень идиотии феррари. К летнему перерыву Эклеру должны приделать педали к этому замечательному болиду, ну либо вместо движка под капотом будет бежать Вассер в колесе. Чемпионства им все-равно даже во снах не видать, должны заниматься тем, что лучше всего получается: народ веселить.
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Антон Прокопчук
какой же Биното днище, надо было его менять ещё в середине прошлого сезона, может хоть тачку бы лучше постороили
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Isakov Roman
Ждём план D после 10 круга, если доедет конечно же.
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_Nibelungen_
Да, работы у Вассёра непочатый край.
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Ан Кот
дух Бино остался в Феррари!
Фурам надо срочно к бабкам обращаться :))
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Hans_Zimmer
Ответ Кирилл Конопельченко
Еще даже гонок нет а уже начались замены. Страшно за надежность. Или может действительно решили бороться в этом сезоне и минимизировать любые проблемы.
Не перед первой же гонкой)
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Антон
Я обнимаю батарею
Хочу тепла, хочу тепла
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Luca di Montezemolo
Ещё первая гонка не стартанула, а чемпионат уже закончен, поздравляю читерстапена с очередной чашкой, и новым рекордом по победам итд. У фур свои причины для слива, у мерса свои, Астон не потянет против ньюи в развитии.
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sir_shir
Феррари: стабильность - признак мастерства! 🤡
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WINWOLF
Ну а как вы хотели, придет Вассер и все сразу станет норм?))
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Vladooss S
«Феррари» установила, что Леклер должен страдать
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RusSt
*гарольд скрывающий боль*
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ibra207
Нуу, за батарею🍻
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Великий Алонсо
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Кирилл Конопельченко
Еще даже гонок нет а уже начались замены.
Страшно за надежность. Или может действительно решили бороться в этом сезоне и минимизировать любые проблемы.
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Alesha_451
Почалося
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TravenS
Это. Просто. Ужас.
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Bergkamp007
Найс Феррари к сезону подготовилась
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Сергей Богатырев
И у Феррари нашей села батарейка, оооооо, батарейка (с)
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