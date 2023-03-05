Тото Вольфф: «Один из худших дней в гонках. «Ред Булл» просто на другой планете»

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Бахрейна.

С большим отрывом гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл расположились на пятом и седьмом месте соответственно.

«Один из худших дней в гонках. Все действительно не очень хорошо. Нам не хватало скорости спереди, справа, по центру. Это результат тестов. «Астон Мартин» очень быстр – они заслужили это.

«Ред Булл» просто на другой планете. От этого становится больно, потому что они так далеко впереди. Это напоминает мне о наших лучших годах, когда мы были в секунде ото всех остальных.

Это наш ориентир, и мы должны шаг за шагом вернуться [на первое место] – и мы можем это сделать. Можем, точно можем. Думаю, нам нужно действовать более радикально, а не надеяться, что мы снимем три секунды с помощью обновлений.

Они [«Астон Мартин»] заслуживают своего результата – они хорошо поработали. Для нас хорошая новость в том, что в их болиде многое от «Мерседеса». Нужно получше в этом разобраться – это будет полезно для нас», – отметил Вольфф.   

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11 комментариев

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elkipalki
Ну это точно не худший, в позапрошлом сезоне в Бразилии было точно хуже. Когда Люся на одной прямой по 3 соперника обходил.
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Gonshic
в переводе слова Тото звучат так - понтоны взад, хватит хе..ней заниматься )))
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Last avenger
когда мы были в секунде ото всех остальных. покажите лицо превозмогателя🤣🤣🤣
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Mittermeyer
Ответ Alex Sin
Вот не задался сегодня день у Льюиса, ну что ты будешь делать. Сначала в гонке испанский пенсионер вытер об него ноги, а теперь и Тото раскрыл секрет полишинеля, что мерс возил всем 1 секунду то есть самовозил.
Вытер ноги а.к.а обогнал на превосходящем по силе болиде, с такой логикой можно сказать что весь прошлый сезон Льюис вытерал ноги об Алонсо.🤡
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Chyngyz Orozaliev
надо ливрею чернее сделать, и поедет машина
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Alex Sin
Вот не задался сегодня день у Льюиса, ну что ты будешь делать. Сначала в гонке испанский пенсионер вытер об него ноги, а теперь и Тото раскрыл секрет полишинеля, что мерс возил всем 1 секунду то есть самовозил.
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sir_shir
Как это на секунду впереди были?!
У вас же всегда ведро было, которое вы педалями разгоняли. Даже Попов сегодня поржал над вашим нытьём и превозмоганием на протяжении нескольких лет!
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Mittermeyer
Ответ Анатолий Дегтярёв
Ну да Тото, мы 7 семь лет худших наблюдали за твоим коленопреклонителем, вот уж точно худшее время в гонках, не тебе что-то говорить)
Теперь можно понаблюдать за губастым, главное чтобы лицо было приятное, а то что суть не изменилась, так это не важно)
+4
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Анатолий Зубков
Тотоха наконец-то признал, что они были несколько лет в секунде впереди остальных. А то раньше по всем интервью Мерса превозмогали на третьем болиде чемпионата.
+5
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Lestyv
Неприятно быть с другой стороны, да, Тото?
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Анатолий Дегтярёв
Ну да Тото, мы 7 семь лет худших наблюдали за твоим коленопреклонителем, вот уж точно худшее время в гонках, не тебе что-то говорить)
+23
-4
+19
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