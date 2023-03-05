Тото Вольфф: «Один из худших дней в гонках. «Ред Булл» просто на другой планете»

Руководитель «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Бахрейна.

С большим отрывом гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл расположились на пятом и седьмом месте соответственно.

« из худших дней в гонках. Все действительно не очень хорошо. Нам не хватало скорости спереди, справа, по центру. Это результат тестов. «Астон Мартин» очень быстр – они заслужили это.

«Ред Булл» просто на другой планете. От этого становится больно, потому что они так далеко впереди. Это напоминает мне о наших лучших годах, когда мы были в секунде ото всех остальных.

Это наш ориентир, и мы должны шаг за шагом вернуться [на первое место] – и мы можем это сделать. Можем, точно можем. Думаю, нам нужно действовать более радикально, а не надеяться, что мы снимем три секунды с помощью обновлений.

Они [«Астон Мартин»] заслуживают своего результата – они хорошо поработали. Для нас хорошая новость в том, что в их болиде многое от « ». Нужно получше в этом разобраться – это будет полезно для нас», – отметил Вольфф.

Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех