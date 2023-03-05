Тото Вольфф: «Один из худших дней в гонках. «Ред Булл» просто на другой планете»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Бахрейна.
С большим отрывом гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл расположились на пятом и седьмом месте соответственно.
«Один из худших дней в гонках. Все действительно не очень хорошо. Нам не хватало скорости спереди, справа, по центру. Это результат тестов. «Астон Мартин» очень быстр – они заслужили это.
«Ред Булл» просто на другой планете. От этого становится больно, потому что они так далеко впереди. Это напоминает мне о наших лучших годах, когда мы были в секунде ото всех остальных.
Это наш ориентир, и мы должны шаг за шагом вернуться [на первое место] – и мы можем это сделать. Можем, точно можем. Думаю, нам нужно действовать более радикально, а не надеяться, что мы снимем три секунды с помощью обновлений.
Они [«Астон Мартин»] заслуживают своего результата – они хорошо поработали. Для нас хорошая новость в том, что в их болиде многое от «Мерседеса». Нужно получше в этом разобраться – это будет полезно для нас», – отметил Вольфф.
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У вас же всегда ведро было, которое вы педалями разгоняли. Даже Попов сегодня поржал над вашим нытьём и превозмоганием на протяжении нескольких лет!