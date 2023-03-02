Мазепин выиграл иск в европейском суде и получил разрешение участвовать в соревнованиях на территории ЕС

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин получил разрешение участвовать в европейских гоночных сериях.

Европейский суд, рассмотрев соответствующий иск Мазепина, удовлетворил его и разрешил гонщику выступать в европейских соревнованиях. Ранее Мазепин-младший не мог этого делать из-за попадания в санкционный список ЕС.

В постановлении говорится, что Мазепину разрешается въезд на территорию ЕС для ведения переговоров и заключения соглашений с командами и спонсорами. При этом данные переговоры не могут быть никоим образом связаны с деятельностью его отца, Дмитрия Мазепина, или деятельностью других попавших под санкции граждан.

Мазепину также разрешен въезд в ЕС для участия в международных соревнованиях.

При этом, для допуска к соревнованиям, Мазепин будет подпадать под те же ограничения, что и все остальные спортсмены из России и Беларуси – что предполагает выступление в нейтральном статусе, без национальной символики, и подпись специального документа .

«Я рад решению суда, которое даёт мне надежду на возвращение в международный автоспорт. Сделаю все возможное, чтобы наверстать упущенное, и с нетерпением жду возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть своей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает за меня болеть, даже в самые трудные моменты», – прокомментировал решение суда .

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