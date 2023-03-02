«Никакого плана «Б» нет, это чушь». Хэмилтон – о том, что «Мерседес» может сменить концепцию болида по ходу сезона

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона-2023.

Также Хэмилтон опроверг предположения о том, что у « » готовится разработка другой концепции болида – в стиле «Ред Булл» или «Феррари», на тот случай, если текущий вариант машины с боковыми понтонами минимального размера себя так и не оправдает.

«Через пару дней мы узнаем, каковы реальные перспективы команды. Но да, я к этому готов. Я готовил себя бороться за титул. Будет ли в нашем распоряжении достаточно быстрый для этого болид? Скоро мы это выясним. Но я считаю, что по-прежнему выступаю за команду, достойную победы в чемпионате. И мы продолжим работу.

В прошлом году мы были в панике – «В чем проблема? Нужно все исправить!» И у нас ушла целая вечность на то, чтобы во всем разобраться. В этом году мы начинаем сезон с машиной, которая не подпрыгивает на прямых, но которая при этом очень похожа на прошлогоднюю. Но есть и позитивные моменты. У нас есть прочный фундамент, на основе которого можно развиваться.

Я также видел в прессе разговоры про какой-то план «Б». Никакого плана «Б» нет, это все чушь. Мы живем во времена ограничения бюджетов. Чтобы переделать конструкцию и дизайн болида нужно возвращаться в самое начало, у нас просто нет на это времени.

Мы продолжим развивать и дорабатывать нашу текущую машину, стараясь выжать из нее предельные возможности. И я знаю, что за мной стоит лучшая команда, способная сократить отставание», – рассказал Хэмилтон.

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