Ланс Стролл об аварии: «Я не мог ходить из-за перелома пальца ноги, не мог шевелить руками»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Здоровье Авто

Ланс Стролл рассказал, насколько серьезными оказались травмы, полученные перед тестами.

Гонщик «Астон Мартин» пропустил предсезонные заезды после падения на велопрогулке. Канадец признался, что не только перенес операцию на запястье, но и сломал палец ноги.

«Это какое-то безумие. Ровно две недели назад случилась авария, 12 дней прошло с операции, а неделю назад я покинул больницу.

Я не мог шевелить руками, не мог ходить – я сломал палец ноги. Казалось, что я очень далек от Бахрейна, свет в конце тоннеля почти не проглядывался.

Я очень благодарен за то, что нахожусь здесь и вернулся в машину. Спасибо всем: моему физиотерапевту, врачу в Испании, который провел процедуру. Все сильно помогли мне оказаться здесь.

На самом деле сегодня первый день, когда палец ноги достаточно восстановился, и я могу на него наступать. Он не болит в машине, разве что на кочках. С каждым днем я чувствую себя лучше: прохожу физиотерапию, накладываю лед на запястья. Каждый день ситуация улучшается на десять процентов.

Завтра все должно быть хорошо. Машина отлично проявляет себя на длинных отрезках, так что жду гонку с нетерпением», – сообщил Стролл в интервью Sky Sports.

Ланс, рисковавший пропустить Гран-при Бахрейна, принял участие в квалификации, где показал восьмое время. Его напарник Фернандо Алонсо стал пятым.

Ферстаппен выиграл первую квалификацию сезона «Ф-1»

Ланс Стролл: «Если бы я считал, что рискую усугубить травмы или что я не готов – то не стал бы выступать на Гран-при Бахрейна»

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evergreen
Ответ Кирилл Мартыненко
Ну как выяснилось, просчет теста вылезания из болида за достаточное время в том, что перед этим пилота не подвергают нагрузкам. В итоге получилась абсурдная ситуация, когда по-хорошему допускать нельзя, но по правилам обязаны. Лэнс тест сдал.
Согласен с тобой - действительно абсурд.
К самому Лансу вопросов-то и нет, проблема в правилах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetter
Ответ voroninboris
К Лэнсу вообще никаких вопросов быть не может - он как настоящий гонщик всегда рвется в бой. Решать тут исключительно руководство должно.
Настоящий гонщик должен быть умным. К Строллу такое никак не относится. Вы еще намучаетесь его поведением, вот увидите. Очевидно, он на 100% не готов к гонке. Рука не действует так, как должна. Но статус папенькиного сынка не позволяет там никому принять волевое решение и заставить его пройти полную реабилитацию, посадить на одну гонку пилота, который накатывал тесты. Посмотрим, где он будет завтра после 50 кругов тяжелейшей гонки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Мартыненко
Ответ Evergreen
Как же тебя допустили на медконтроле ФИА? Не личный фанат Льюиса, но его в прошлом году дрюкали за пирсинг, а здесь переломанного сажают в машину.
Ну как выяснилось, просчет теста вылезания из болида за достаточное время в том, что перед этим пилота не подвергают нагрузкам. В итоге получилась абсурдная ситуация, когда по-хорошему допускать нельзя, но по правилам обязаны. Лэнс тест сдал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evergreen
Как же тебя допустили на медконтроле ФИА?

Не личный фанат Льюиса, но его в прошлом году дрюкали за пирсинг, а здесь переломанного сажают в машину.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
voroninboris
Ответ Jetter
Номинация Убл…к года досрочно присуждается Строллу. Друговичу желаю найти другую команду, в этой вряд ли он сядет за руль.
К Лэнсу вообще никаких вопросов быть не может - он как настоящий гонщик всегда рвется в бой. Решать тут исключительно руководство должно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Лэнс "красавец", в лучших традициях Кубицы к сезону подготовился.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gronk22
Ответ Jetter
Номинация Убл…к года досрочно присуждается Строллу. Друговичу желаю найти другую команду, в этой вряд ли он сядет за руль.
А с чего резервный пилот (причём довольно бездарный, не лучше Стролла) должен был садиться за руль?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetter
Номинация Убл…к года досрочно присуждается Строллу. Друговичу желаю найти другую команду, в этой вряд ли он сядет за руль.
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DelNord
Ланс еще и палец на ноге сломал? Вот бедолага. Результат в квалификации для таких раскладов просто отличный. Удачи ему завтра.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий