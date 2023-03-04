Ланс Стролл об аварии: «Я не мог ходить из-за перелома пальца ноги, не мог шевелить руками»

Ланс Стролл рассказал, насколько серьезными оказались травмы, полученные перед тестами.

Гонщик « » пропустил предсезонные заезды после падения на велопрогулке. Канадец признался, что не только перенес операцию на запястье, но и сломал палец ноги.

«Это какое-то безумие. Ровно две недели назад случилась авария, 12 дней прошло с операции, а неделю назад я покинул больницу.

Я не мог шевелить руками, не мог ходить – я сломал палец ноги. Казалось, что я очень далек от Бахрейна, свет в конце тоннеля почти не проглядывался.

Я очень благодарен за то, что нахожусь здесь и вернулся в машину. Спасибо всем: моему физиотерапевту, врачу в Испании, который провел процедуру. Все сильно помогли мне оказаться здесь.

На самом деле сегодня первый день, когда палец ноги достаточно восстановился, и я могу на него наступать. Он не болит в машине, разве что на кочках. С каждым днем я чувствую себя лучше: прохожу физиотерапию, накладываю лед на запястья. Каждый день ситуация улучшается на десять процентов.

Завтра все должно быть хорошо. Машина отлично проявляет себя на длинных отрезках, так что жду гонку с нетерпением», – сообщил Стролл в интервью Sky Sports.

Ланс, рисковавший пропустить Гран-при Бахрейна, принял участие в квалификации, где показал восьмое время. Его напарник стал пятым.

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Ланс Стролл: «Если бы я считал, что рискую усугубить травмы или что я не готов – то не стал бы выступать на Гран-при Бахрейна»