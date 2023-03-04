Ланс Стролл об аварии: «Я не мог ходить из-за перелома пальца ноги, не мог шевелить руками»
Ланс Стролл рассказал, насколько серьезными оказались травмы, полученные перед тестами.
Гонщик «Астон Мартин» пропустил предсезонные заезды после падения на велопрогулке. Канадец признался, что не только перенес операцию на запястье, но и сломал палец ноги.
«Это какое-то безумие. Ровно две недели назад случилась авария, 12 дней прошло с операции, а неделю назад я покинул больницу.
Я не мог шевелить руками, не мог ходить – я сломал палец ноги. Казалось, что я очень далек от Бахрейна, свет в конце тоннеля почти не проглядывался.
Я очень благодарен за то, что нахожусь здесь и вернулся в машину. Спасибо всем: моему физиотерапевту, врачу в Испании, который провел процедуру. Все сильно помогли мне оказаться здесь.
На самом деле сегодня первый день, когда палец ноги достаточно восстановился, и я могу на него наступать. Он не болит в машине, разве что на кочках. С каждым днем я чувствую себя лучше: прохожу физиотерапию, накладываю лед на запястья. Каждый день ситуация улучшается на десять процентов.
Завтра все должно быть хорошо. Машина отлично проявляет себя на длинных отрезках, так что жду гонку с нетерпением», – сообщил Стролл в интервью Sky Sports.
Ланс, рисковавший пропустить Гран-при Бахрейна, принял участие в квалификации, где показал восьмое время. Его напарник Фернандо Алонсо стал пятым.
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Ланс Стролл: «Если бы я считал, что рискую усугубить травмы или что я не готов – то не стал бы выступать на Гран-при Бахрейна»
К самому Лансу вопросов-то и нет, проблема в правилах
Не личный фанат Льюиса, но его в прошлом году дрюкали за пирсинг, а здесь переломанного сажают в машину.