Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо. Чувство патриотизма и родины у спортсмена может быть развито больше, чем у кого-либо»
Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об отношении к спортивным санкциям.
Команда отказалась выступать на ралли-рейде «Дакар» 2023 года из-за несогласия с требованиями ФИА.
«Если углубиться в историю человечества, политических разногласий было немало. Но чтобы политика начала так вторгаться в спорт, искусство, медицину и другие сферы, я не припомню. Спорт должен связывать, объединять, быть проводником, помогать выстраивать отношения, но никак не ссорить людей. Даже в древности, когда была Олимпиада и спортивные соревнования, войны останавливались.
А тут спорт используют как рычаг, давят на больное еще сильнее. Все для того, чтобы укусить нас еще раз», – заявил семикратный победитель «Дакара».
Чагин сообщил, что негативно относится к участию спортсменов из России в турнирах под нейтральным флагом:
«Для российского спортсмена или команды, которые выступают на международных соревнованиях, важна не только победа или подиум, а самые яркие мгновения, когда на церемонии награждения звучит гимн России. Это величайшая гордость для спортсмена. Не так важны те секунды, время и рекорды. У спортсмена больше, чем у кого-либо, может быть развито чувство патриотизма и родины.
В такой ситуации, как сейчас, выступать без флага, побеждать и при этом не слышать гимн страны? Такое недопустимо».
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То есть когда политические идеологии встраиваются, к примеру, в процесс воспитания детей - это норм? Что в СССР, что сейчас агитацию за политические решения вдалбливают в неокрепшие умы, а вот без флага выступать не нравится? Или это другое?
И что Бах говорил на открытии, где кое кто присутствовал?
И как же без флага и гимна раньше выступали, а сейчас что поменялось?
Очередная каша в голове и набор бессвязных, противоречащих утверждений.
Кто-то там может нормально сформулировать аргументы в защиту своих убеждений?
Без этой пурги "спорт вне политики", "Родина=Путин".
Теннисисты спокойно выступают и побеждают без всей этой фигни. В чём проблема распространить такую практику на остальные виды спорта?
Или ты думаешь чтобы быть руководителем спортивного подразделения КамАЗа, нужно лишь молчать?