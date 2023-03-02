Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо. Чувство патриотизма и родины у спортсмена может быть развито больше, чем у кого-либо»

Теги ФИА ралли-рейды КАМАЗ ралли Дакар Владимир Чагин регламент Авто

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об отношении к спортивным санкциям.

Команда отказалась выступать на ралли-рейде «Дакар» 2023 года из-за несогласия с требованиями ФИА.

«Если углубиться в историю человечества, политических разногласий было немало. Но чтобы политика начала так вторгаться в спорт, искусство, медицину и другие сферы, я не припомню. Спорт должен связывать, объединять, быть проводником, помогать выстраивать отношения, но никак не ссорить людей. Даже в древности, когда была Олимпиада и спортивные соревнования, войны останавливались.

А тут спорт используют как рычаг, давят на больное еще сильнее. Все для того, чтобы укусить нас еще раз», – заявил семикратный победитель «Дакара».

Чагин сообщил, что негативно относится к участию спортсменов из России в турнирах под нейтральным флагом:

«Для российского спортсмена или команды, которые выступают на международных соревнованиях, важна не только победа или подиум, а самые яркие мгновения, когда на церемонии награждения звучит гимн России. Это величайшая гордость для спортсмена. Не так важны те секунды, время и рекорды. У спортсмена больше, чем у кого-либо, может быть развито чувство патриотизма и родины.

В такой ситуации, как сейчас, выступать без флага, побеждать и при этом не слышать гимн страны? Такое недопустимо».

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18 комментариев

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Российский пользователь
срочно дайте ему золотую покрышку в награду за высказывание
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Олег Новиков
Ответ Ivan Balashov
Незачем. Государству в сфере развлечений вообще не место.
Блин, вопрос риторический был. Я и имею ввиду, что если тратят гос. деньги на проф. спорт, то тратят с умыслом, пропагандой, а не ради здоровья нации.
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Ivan Balashov
Ответ Олег Новиков
Зачем тогда тратить гос. деньги?!
Незачем. Государству в сфере развлечений вообще не место.
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Олег Новиков
Ответ Ivan Balashov
Да почему недопустимо-то? Теннисисты спокойно выступают и побеждают без всей этой фигни. В чём проблема распространить такую практику на остальные виды спорта?
Зачем тогда тратить гос. деньги?!
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DekiB
Ответ Koulmann
Чагин не в курсе, что кто-то нарушил Олимпийское перемирие, которое сами же и подписали. И что Бах говорил на открытии, где кое кто присутствовал? И как же без флага и гимна раньше выступали, а сейчас что поменялось? Очередная каша в голове и набор бессвязных, противоречащих утверждений. Кто-то там может нормально сформулировать аргументы в защиту своих убеждений? Без этой пурги "спорт вне политики", "Родина=Путин".
Чо не в Брянске?
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Ден Ден
"Но чтобы политика начала так вторгаться в спорт, искусство, медицину и другие сферы, я не припомню"

То есть когда политические идеологии встраиваются, к примеру, в процесс воспитания детей - это норм? Что в СССР, что сейчас агитацию за политические решения вдалбливают в неокрепшие умы, а вот без флага выступать не нравится? Или это другое?
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DekiB
Именно. И все т.н. "спортсмены" должны это осознавать.
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brig_Mercury
Я правильно понимаю, что, допусти наших лыжников на ЧМ в Словению с флагом и гимном, СВО прекратилось на время турнира? Или, например, на матчах Зенита в ЛЧ или Спартака в ЛЕ, на молодёжном чемпионате мира по хоккею и т. д. То есть это так работает?
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Pier Besuhof
Патриотизм находится в полушаге от фашизма/нацизма.
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Koulmann
Чагин не в курсе, что кто-то нарушил Олимпийское перемирие, которое сами же и подписали.
И что Бах говорил на открытии, где кое кто присутствовал?

И как же без флага и гимна раньше выступали, а сейчас что поменялось?

Очередная каша в голове и набор бессвязных, противоречащих утверждений.

Кто-то там может нормально сформулировать аргументы в защиту своих убеждений?

Без этой пурги "спорт вне политики", "Родина=Путин".
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Don Cherry 67
Надо было сказать честно - если выступать на машине где всё камазовское (а не только шильдик), то это недопустимо.
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Ivan Balashov
Да почему недопустимо-то?

Теннисисты спокойно выступают и побеждают без всей этой фигни. В чём проблема распространить такую практику на остальные виды спорта?
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Montenegro Serbian
Ответ Илья Савчук
Теперь слово патриотизм пихают во все места, это типа плюс к ЗП что ли?
В его случае - это в принципе возможность для безбедного существования в России, очевидно же.

Или ты думаешь чтобы быть руководителем спортивного подразделения КамАЗа, нужно лишь молчать?
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Delirium_Tremens
Команда на 100% под госфинансированием, поэтому и представить невозможно.
+3
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NoWar
"Не так важны те секунды, время и рекорды."---------------------------Трудно согласится, ибо спортсмен на соревнованиях думает, в первую очередь, о секундах, времени и сантиметрах, а уже во-вторую о том как он будет стоять под флагом и слушать гимн.
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Илья Савчук
Теперь слово патриотизм пихают во все места, это типа плюс к ЗП что ли?
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Sanan1908
Когда сами же выступали без флага , гимна то было Ок, а сейчас вдруг все начали считать это предательством , странные люди)
+15
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