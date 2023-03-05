Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Бошунг – 2-й, Мэлоуни поднялся с 18-го на 3-е место

Гонщик «АРТ» выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне.

Пуршер начал гонку с поула и завершил ее с 19-секундным отрывом от остального пелотона. Второе место завоевал победитель спринта Ральф Бошунг из « », стартовавший десятым, на третью позицию с 18-й поднялся Зейн Мэлоуни (« »), пилот « » стал шестым.

После инцидентов на первом круге стартовавший третьим Рихард Версхор («Ван Амерсфорт») откатился в хвост пелотона, а начавший заезд с первого ряда Виктор Мартен («АРТ») сошел. Впоследствии Версхору удалось доехать до пятого места на поврежденной машине.

Лидирует в чемпионате Пуршер с 32 очками, второе место у Бошунга (28), третье – у Мэлоуни (15). Также в топ-5 входят Куш Маини (14) и Версхор (11).

Формула-2. Бахрейн. Бошунг одержал первую победу за 7 сезонов, Хаугер и Мартен – в топ-3 спринта

Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл квалификацию с отрывом в 0,751 секунды от Мартена, Версхор – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram