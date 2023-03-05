Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Бошунг – 2-й, Мэлоуни поднялся с 18-го на 3-е место

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Гонщик «АРТ» Тео Пуршер выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне.

Пуршер начал гонку с поула и завершил ее с 19-секундным отрывом от остального пелотона. Второе место завоевал победитель спринта Ральф Бошунг из «Кампоса», стартовавший десятым, на третью позицию с 18-й поднялся Зейн Мэлоуни («Карлин»), пилот «ДАМС» Артур Леклер стал шестым.

После инцидентов на первом круге стартовавший третьим Рихард Версхор («Ван Амерсфорт») откатился в хвост пелотона, а начавший заезд с первого ряда Виктор Мартен («АРТ») сошел. Впоследствии Версхору удалось доехать до пятого места на поврежденной машине.

Лидирует в чемпионате Пуршер с 32 очками, второе место у Бошунга (28), третье – у Мэлоуни (15). Также в топ-5 входят Куш Маини (14) и Версхор (11).

Формула-2. Бахрейн. Бошунг одержал первую победу за 7 сезонов, Хаугер и Мартен – в топ-3 спринта

Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл квалификацию с отрывом в 0,751 секунды от Мартена, Версхор – 3-й

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2 комментария

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Андрей Омельянович
у Пуршера в этом сезоне из конкурентов только надёжность болида?
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Фанат спорта01
что-то Леклер не впечатляет.
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