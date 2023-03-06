Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»
Тото Вольфф думает о смене концепции «Мерседеса».
Немецкая команда начала сезон-2023, как и прошлый, с минималистичными понтонами. Стартовый этап в Бахрейне Льюис Хэмилтон завершил пятым, Джордж Расселл стал седьмым.
«Что будет дальше, хороший вопрос, и мы займемся им с начала недели. Если посмотреть, где мы располагались в конце [прошлого] сезона, казалось, мы многое наверстали, и дело было только в том, какие трассы подходят команде, а какие – нет. Теперь же, похоже, отставание от «Ред Булл» удвоилось, если не утроилось. Надо этим заняться.
Все, что находится между нами – «Феррари», «Астон Мартин» – имеет второстепенное значение. В то же время успех «Астон Мартин» вдохновляет: команда отставала на две секунды, а теперь оказалась второй. У нас же все плохо. Темп на быстром круге все же хорош, но в гонках мы сталкиваемся с последствиями. Откровенно говоря, прижимной силы не хватает, шины скользят, и мы откатываемся назад.
Отставание очень большое. Чтобы догнать, нужны серьезные шаги, а не стандартная пара пунктов [прижимной силы] каждую неделю – остальные тоже будут их добавлять.
Год развития потерян. Чтобы быстрее прибавлять, приходится принимать такие решения. «Астон Мартин» на это пошел, и команда показывает силу. Учитывая, откуда стартуем мы, может, получится догнать «Ред Булл». Таковы наши амбиции», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».
Разработка альтернативной концепции может начаться на днях, при этом новый путь Вольфф назвал «очевидным»:
«Мы все еще развиваем одну машину. Но в ближайшие дни и недели выберем, какая будет [концепция] болида. Вполне очевидно, куда нужно двигаться. Надо сделать так, чтобы данные работали, и, что важнее, утвердить четкую базу. Допустим: мы находимся здесь, сюрпризов больше нет, идем в новом направлении».
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Этот год придется тратить на разработку нового болида, РБ все равно уже не догнать и смысл тратить силы на беспонтовое ведро нет.
Его и только его косяк, как руководителя, что на начало сезона выкатили ту же самую машину, которую он же хотел спрятать в самый дальний угол музея или, наоборот, на самое видное место. Я уж запутался, он всегда так много говорит. В Макларене такая же говорящая голова сидит, а на трассе жалкое подобие когда-то великой команды.
Вообще, немного иллюстративно это всё. Кто больше всех в прошлом году трындел вместо работы, например те же Вольфф и Зак, тот относительно себя самих же в самой жопе.. Это как карма, когда ты пытаешься не что-то создать, а кого-то искусственно замедлить, потому что самим не хватает мозгов или каких-то других полезных ископаемых додуматься до решения своей проблемы..
Создается двойственное впечатление - либо Тото психанул после гонки, так как ждали совершенно другого, либо это было определено еще до гонки - это последний шанс, не покажет прогресса - фиксируем убытки, начинаем идти в другую сторону.
Конечно, всегда жалко нереализовавшейся идеи, но иногда другого выхода не остается...
Хотя, пока до конца непонятно, "что конкретно говорит интурист". :))