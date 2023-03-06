Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф думает о смене концепции «Мерседеса».

Немецкая команда начала сезон-2023, как и прошлый, с минималистичными понтонами. Стартовый этап в Бахрейне Льюис Хэмилтон завершил пятым, Джордж Расселл стал седьмым.

«Что будет дальше, хороший вопрос, и мы займемся им с начала недели. Если посмотреть, где мы располагались в конце [прошлого] сезона, казалось, мы многое наверстали, и дело было только в том, какие трассы подходят команде, а какие – нет. Теперь же, похоже, отставание от «Ред Булл» удвоилось, если не утроилось. Надо этим заняться.

Все, что находится между нами – «Феррари», «Астон Мартин» – имеет второстепенное значение. В то же время успех «Астон Мартин» вдохновляет: команда отставала на две секунды, а теперь оказалась второй. У нас же все плохо. Темп на быстром круге все же хорош, но в гонках мы сталкиваемся с последствиями. Откровенно говоря, прижимной силы не хватает, шины скользят, и мы откатываемся назад.

Отставание очень большое. Чтобы догнать, нужны серьезные шаги, а не стандартная пара пунктов [прижимной силы] каждую неделю – остальные тоже будут их добавлять.

Год развития потерян. Чтобы быстрее прибавлять, приходится принимать такие решения. «Астон Мартин» на это пошел, и команда показывает силу. Учитывая, откуда стартуем мы, может, получится догнать «Ред Булл». Таковы наши амбиции», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».

Разработка альтернативной концепции может начаться на днях, при этом новый путь Вольфф назвал «очевидным»:

«Мы все еще развиваем одну машину. Но в ближайшие дни и недели выберем, какая будет [концепция] болида. Вполне очевидно, куда нужно двигаться. Надо сделать так, чтобы данные работали, и, что важнее, утвердить четкую базу. Допустим: мы находимся здесь, сюрпризов больше нет, идем в новом направлении».

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20 комментариев

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Batt Monner
Вот и посмотрим, как без Росса Вольф построит самовозку. 7 лет выезжал на продавленном Даймлером регламенте с турбодвижком, топил в кабинетах Феррари. А теперь самого Тотошку топят клиенты
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Антон Якимцев
Так он же решил сам сорок четвёртый болид толкать к восьмому "титулу", отличная концепция IMHO.
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евгений рычков
Решение проблем доминирования лежит на поверхности. Надо отменить ограничения бюджета и всякие заморозки двигателей и тому подобное. Все эти искусственные препоны только вредят. Я уверен и Мерс и Феррари и Макларен и Альпин и в скором времени Ауди будут только за и подтянутся к Редбулу. Откровенные аутсайдеры Виллиамс, Хаас и Альфа Таури даже в таких условиях ограниченных бюджетов все равно дно. А так, сильные команды уравняли с слабыми и им тяжело сейчас будет догнать Редбул. Первая гонка была абсолютно предсказуема и неинтересна от слова вообще. Даже в период Мерса напарник создавал интригу, сейчас Перес по сравнению с Тапком вообще не тянет. Люблю Ф1, но сейчас смотреть вообще не интересно.
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Faraon
Хорошо хоть сейчас дошло, что концепцию надо менять и она не работает.
Этот год придется тратить на разработку нового болида, РБ все равно уже не догнать и смысл тратить силы на беспонтовое ведро нет.
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Алекс Клиторман
Ответ Рнпрл Аари
Микс из РБ и Феррари с небольшими дополнениями
АМ логичнее, потому что это уже на половину Мерс. Ну и что б не было некоего зашквара, потому что РБ и Феррари - это главные конкуренты и если их скопировать, то я считаю это будет унизительно для Мерса.
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Рнпрл Аари
Ответ Алекс Клиторман
АМ
Микс из РБ и Феррари с небольшими дополнениями
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Алекс Клиторман
Ответ Рнпрл Аари
, Даже интересно кого они скопируют РБ или Феррари. Если скопируют РБ то к чему были те слова про свой путь и тд
АМ
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Rodbert
Конец прошлого сезона не показателен, тк РБ уже не развивали болид. Им нескем было бороться, они перераспределили ресурсы на новый сезон. Мерсы же вкладывались до конца и им показалось, что они подобрались. Многолетняя доминация без борьбы дала о себе знать. Мерсы конкретно так подрасслабились.
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LeChat Ostrowski
Вольфф, как истинный человек гор, должен уйти в отставку, раз он такой гордый чтобы согласиться с тем, что концепт в итоге не выстрелит..

Его и только его косяк, как руководителя, что на начало сезона выкатили ту же самую машину, которую он же хотел спрятать в самый дальний угол музея или, наоборот, на самое видное место. Я уж запутался, он всегда так много говорит. В Макларене такая же говорящая голова сидит, а на трассе жалкое подобие когда-то великой команды.

Вообще, немного иллюстративно это всё. Кто больше всех в прошлом году трындел вместо работы, например те же Вольфф и Зак, тот относительно себя самих же в самой жопе.. Это как карма, когда ты пытаешься не что-то создать, а кого-то искусственно замедлить, потому что самим не хватает мозгов или каких-то других полезных ископаемых додуматься до решения своей проблемы..
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5hxrb7mywu
Ответ Go-go-love
Какак же приятно наблюдать за их провалом.
Наблюдай отчет каждую неделю!
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DelNord
Мерс меняет концепцию? Или кажется? Формулировки звучат не вполне определенно.
Создается двойственное впечатление - либо Тото психанул после гонки, так как ждали совершенно другого, либо это было определено еще до гонки - это последний шанс, не покажет прогресса - фиксируем убытки, начинаем идти в другую сторону.
Конечно, всегда жалко нереализовавшейся идеи, но иногда другого выхода не остается...
Хотя, пока до конца непонятно, "что конкретно говорит интурист". :))
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Paninaro
Ответ burefan
По сравнению с Маклареном у вас то ещё мега тачка
Про Мак либо хорошо, либо ничего. Браун, гоу хоум!
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Gonshic
как же долго они созревали, упертость она всегда такая )))))
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Рнпрл Аари
По полям по полям едет черный трактор к нам ...
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sir_shir
Как раньше миллиард не вложишь в развитие, чтобы всех порвать в старом мерсовозном стиле. Но пол-ярда они вполне могут!
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burefan
По сравнению с Маклареном у вас то ещё мега тачка
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Рнпрл Аари
, Даже интересно кого они скопируют РБ или Феррари. Если скопируют РБ то к чему были те слова про свой путь и тд
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kaimussen
Самое время концепцию выбирать. Межсезонье, видимо, для отдыха предназначено, а не для работы.
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Mr.BadGuy
Напоминает историю с двойным носом Уильямса. Тогда Фуры выбрали развитие классической концепции, а Вилы выкатили революционную концепцию с двойным носом. Эксперты все межсезонье захлебывались в похвалах Вилам и поливали Фур. В итоге Фуры в том сезоне всех раскатали, Шумахер чуть не побил рекорд досрочного чемпионства, а Вилки через несколько гонок списали концепцию в утиль.
+5
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Go-go-love
Какак же приятно наблюдать за их провалом.
+13
-11
+2
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