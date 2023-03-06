Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

думает о смене концепции «Мерседеса».

Немецкая команда начала сезон-2023, как и прошлый, с минималистичными понтонами. Стартовый этап в Бахрейне Льюис Хэмилтон завершил пятым, Джордж Расселл стал седьмым.

«Что будет дальше, хороший вопрос, и мы займемся им с начала недели. Если посмотреть, где мы располагались в конце [прошлого] сезона, казалось, мы многое наверстали, и дело было только в том, какие трассы подходят команде, а какие – нет. Теперь же, похоже, отставание от «Ред Булл» удвоилось, если не утроилось. Надо этим заняться.

Все, что находится между нами – « », « » – имеет второстепенное значение. В то же время успех «Астон Мартин» вдохновляет: команда отставала на две секунды, а теперь оказалась второй. У нас же все плохо. Темп на быстром круге все же хорош, но в гонках мы сталкиваемся с последствиями. Откровенно говоря, прижимной силы не хватает, шины скользят, и мы откатываемся назад.

Отставание очень большое. Чтобы догнать, нужны серьезные шаги, а не стандартная пара пунктов [прижимной силы] каждую неделю – остальные тоже будут их добавлять.

Год развития потерян. Чтобы быстрее прибавлять, приходится принимать такие решения. «Астон Мартин» на это пошел, и команда показывает силу. Учитывая, откуда стартуем мы, может, получится догнать «Ред Булл». Таковы наши амбиции», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».

Разработка альтернативной концепции может начаться на днях, при этом новый путь Вольфф назвал «очевидным»:

«Мы все еще развиваем одну машину. Но в ближайшие дни и недели выберем, какая будет [концепция] болида. Вполне очевидно, куда нужно двигаться. Надо сделать так, чтобы данные работали, и, что важнее, утвердить четкую базу. Допустим: мы находимся здесь, сюрпризов больше нет, идем в новом направлении».

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