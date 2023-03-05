Джордж Расселл: «Ставлю на то, что «Ред Булл» выиграет все гонки сезона»
Джордж Расселл убежден в беспрецедентном доминировании «Ред Булл» в 2023 году.
Победу на Гран-при Бахрейна одержал пилот австрийской команды Макс Ферстаппен, второе место завоевал его напарник Серхио Перес.
«Чемпионат под контролем «Ред Булл». Не думаю, что кто-то еще сразится в этом году. Я ожидаю, что команда выиграет все гонки сезона. Ставлю на это.
Мне сложно представить, что кто-то бросит вызов, учитывая такую скорость. Темп казался слабее, чем на тестах – это немного странно. Но для «Ред Булл» в данный момент все складывается легко, и команда может делать все, что пожелает.
Возможно, они не будут постоянно оказываться на поуле: мы знаем, что в квалификациях «Феррари» весьма конкурентоспособна. Но «Ред Булл» в очень и очень хорошем положении, если говорить о гоночном темпе», – поделился оптимистичным прогнозом гонщик «Мерседеса».
Ни одной команде в истории не удавалось выиграть все Гран-при года. В 1988-м «Макларен» одержал 15 побед в 16 гонках усилиями Айртона Сенны и Алена Проста – это рекорд по проценту выигранных этапов за сезон.
«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при
Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Хотя я бы тоже хату заливать не стал на победу во всех гонках. Всякое может случиться, поломка, прокол, окон, который на круг позади лидера и вдруг решит быкануть, кто знает.
пс. пусть одну хотя бы Алонсо.
Но даже если РБ так и останется в своей лиге - они хотя бы прямо говорят, что тачка отличная / лучшая
Мерс 7 лет заливал совсем другие сказки))
Такой же как напарник