Джордж Расселл: «Ставлю на то, что «Ред Булл» выиграет все гонки сезона»

убежден в беспрецедентном доминировании «Ред Булл» в 2023 году.

Победу на одержал пилот австрийской команды , второе место завоевал его напарник .

«Чемпионат под контролем «Ред Булл». Не думаю, что кто-то еще сразится в этом году. Я ожидаю, что команда выиграет все гонки сезона. Ставлю на это.

Мне сложно представить, что кто-то бросит вызов, учитывая такую скорость. Темп казался слабее, чем на тестах – это немного странно. Но для «Ред Булл» в данный момент все складывается легко, и команда может делать все, что пожелает.

Возможно, они не будут постоянно оказываться на поуле: мы знаем, что в квалификациях «Феррари» весьма конкурентоспособна. Но «Ред Булл» в очень и очень хорошем положении, если говорить о гоночном темпе», – поделился оптимистичным прогнозом гонщик « ».

Ни одной команде в истории не удавалось выиграть все Гран-при года. В 1988-м «Макларен» одержал 15 побед в 16 гонках усилиями Айртона Сенны и Алена Проста – это рекорд по проценту выигранных этапов за сезон.

«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при

Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере

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