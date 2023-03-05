Джордж Расселл: «Ставлю на то, что «Ред Булл» выиграет все гонки сезона»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Бахрейна Макларен Ред Булл тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл убежден в беспрецедентном доминировании «Ред Булл» в 2023 году.

Победу на Гран-при Бахрейна одержал пилот австрийской команды Макс Ферстаппен, второе место завоевал его напарник Серхио Перес.

«Чемпионат под контролем «Ред Булл». Не думаю, что кто-то еще сразится в этом году. Я ожидаю, что команда выиграет все гонки сезона. Ставлю на это.

Мне сложно представить, что кто-то бросит вызов, учитывая такую скорость. Темп казался слабее, чем на тестах – это немного странно. Но для «Ред Булл» в данный момент все складывается легко, и команда может делать все, что пожелает.

Возможно, они не будут постоянно оказываться на поуле: мы знаем, что в квалификациях «Феррари» весьма конкурентоспособна. Но «Ред Булл» в очень и очень хорошем положении, если говорить о гоночном темпе», – поделился оптимистичным прогнозом гонщик «Мерседеса».

Ни одной команде в истории не удавалось выиграть все Гран-при года. В 1988-м «Макларен» одержал 15 побед в 16 гонках усилиями Айртона Сенны и Алена Проста – это рекорд по проценту выигранных этапов за сезон.

«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при

Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере

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14 комментариев

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mrMassi
Ответ Анатолий Зубков
Хату небось не поставит. Ну не выиграет Ред Булл все гонки. Даже у Мерса так не получилось во времена их лютого космовоза.
Рб почти все гонки прошлого сезона выиграл. Даже без лютого космовоза. А сейчас их машина на голову выше других, самый ближайший преследователь - Феррари, которые то со стратегией напортачат, то движки подведут, да и износ шин не позволяет соперничать даже на трассах, где у рб нет весомого перевеса.

Хотя я бы тоже хату заливать не стал на победу во всех гонках. Всякое может случиться, поломка, прокол, окон, который на круг позади лидера и вдруг решит быкануть, кто знает.
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Earmack
Дай бог .
пс. пусть одну хотя бы Алонсо.
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bogdan fedyuk
Ответ King_X
Конечно, хочется борьбы в чемпионате Но даже если РБ так и останется в своей лиге - они хотя бы прямо говорят, что тачка отличная / лучшая Мерс 7 лет заливал совсем другие сказки))
толку то - интереснее гонки от этого не станут
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Lestyv
Будут доработки, будут замены моторов и коробок. Случайности а-ля боттас-боулинг. Не. Все точно нет.
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Alesha_451
Джордж был бледен сегодня. В начале гонки попытался взять быка за рога и побычить на команду, чтоб подвинули Льюху, а по итогу слил даже поломанному Лансу. Меньше слов - больше дела. Дедку сливаешь гоночный темп в который раз
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Paninaro
Ответ Дядя Артем
А че у мерса с машиной?
Хлам.
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Jetter
Почему Вольф и пилоты Мерса постоянно говорят о РБ? Вы сначала Астоны обгоните, который по сути ваш фарм по технике. Даже в 2014 году РБ смог 3 победы взять.
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King_X
Конечно, хочется борьбы в чемпионате
Но даже если РБ так и останется в своей лиге - они хотя бы прямо говорят, что тачка отличная / лучшая
Мерс 7 лет заливал совсем другие сказки))
+2
-4
-2
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Анатолий Зубков
Хату небось не поставит. Ну не выиграет Ред Булл все гонки. Даже у Мерса так не получилось во времена их лютого космовоза.
+2
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Дядя Артем
А че у мерса с машиной?
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sinkindragon@gmail.com
все же болид их сильнее не на всех типах трассы
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Анри Карлайл
Раб нытья..
Такой же как напарник
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-5
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