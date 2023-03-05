Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере

Теги Айртон Сенна Гран-при Бахрейна Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам стартовой гонки «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бахрейна.

Двукратный чемпион мира выиграл и заключительный этап прошлого года в Абу-Даби. Победа стала для нидерландца второй подряд и 36-й в карьере.

Макс занимает шестое место в истории по данному показателю. Ему осталось одержать пять побед, чтобы сравняться с трехкратным чемпионом «Ф-1» Айртоном Сенной.

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6 комментариев

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Paninaro
Ответ Антон Патракеев
С таким самовозом обгонит Сенну ещё до начала лета
Сенна был хорош во всех командах, а не только три сезона в лучшей машине. В отличие от тапка. И с сильными напарниками не боялся выступать
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RusSt
Очередное переписывание всех рекордов которое не слишком актуально учитывая количество этапов
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Мария Голденштерн
Скоро перепишем все рекорды Ф1 на Максимку.
0
-1
-1
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Alesha_451
Классный пилот + тачка уровня Мерсов 2014-2016 = беспощадное убийство интриги с первой гонки. Ну шо поделать, надо просто отдать должное - ребята молодцы. Зато какая нас ждет борьба между красными, меринами и астонами. Ало спасает чемпионат
+5
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+5
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Мадина Уйгурова
Лучший пилот и лучшая машина, если не будет проблем по ходу сезона это 3-й титул. Ждём смены регламенты в 26 году, может это что-то даст
+2
-2
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Антон Патракеев
С таким самовозом обгонит Сенну ещё до начала лета
+8
0
+8
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