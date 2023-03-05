Ферстаппен одержал вторую победу подряд и 36-ю в карьере

Гонщик «Ред Булл» стал лучшим по итогам стартовой гонки «Формулы-1» сезона-2023 – .

Двукратный чемпион мира выиграл и заключительный этап прошлого года в . Победа стала для нидерландца второй подряд и 36-й в карьере.

Макс занимает шестое место в истории по данному показателю. Ему осталось одержать пять побед, чтобы сравняться с трехкратным чемпионом «Ф-1» .

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