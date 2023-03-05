Формула-3. Бахрейн. Бортолето выиграл 2-ю гонку, Мини упустил победу из-за штрафа, Бедрин – 17-й

Пилот « » Габриэль Бортолето выиграл вторую гонку «Формулы-3» в Бахрейне.

Обладатель поул-позиции Габриэле Мини проиграл две позиции на старте, однако вернул лидерство на рестарте после режима машины безопасности. Пилот «Хайтека» финишировал первым, но получил пятисекундный штраф за нарушение процедуры старта. В конце заезда на трассе вновь появился сэйфти-кар, за которым и завершился заезд – в итоге Мини опустился на восьмое место.

Вторым стал напарник Бортолето Оливер Гете, третье место завоевал пилот «Премы» Дино Беганович.

Представитель «Хайтека» Себастьян Монтойя занял девятую позицию, Никита Бедрин из «Йенцера» стартовал 22-м и финишировал 17-м, («ПХМ Рейсинг») завершила гонку 21-й.

Формула-3. Бахрейн. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 17-й

Формула-3. Бахрейн. Мини выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 22-й

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