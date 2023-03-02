Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»

считает, что Льюис Хэмилтон заслужил лишь шесть титулов.

Гонщик « » является рекордсменом «Формулы-1» по количеству чемпионств вместе с . Тем не менее, бывший руководитель серии полагает, что в 2008 году чемпионом должен был стать Фелипе Масса. Берни считает, что по его вине бразилец занял второе место.

Экклстоун рассказал, что сегодня иначе решил бы ситуацию с «Крэшгейтом». На Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший намеренно врезался в ограждение, что помогло его напарнику по «Рено» выиграть гонку. Хэмилтон, выступавший тогда за « », занял третье место и заработал шесть очков, пилот «Феррари» Масса финишировал 13-м. В конце сезона Льюис опередил Фелипе на один балл, а скандал вокруг аварии разразился уже в 2009 году.

«По ходу сезона-2008 [президенту ФИА] Максу Мосли и мне сообщили о том, что случилось в Сингапуре. Пике-младший рассказал своему отцу Нельсону, что команда попросила его специально въехать в стену в определенный момент, вызвать появление машины безопасности и помочь напарнику Алонсо.

Пике-младший переживал за продление контракта, так что оказался под большим давлением и согласился. В тот момент мы решили ничего не делать. Мы хотели защитить спорт от большого скандала. Я попросил своего бывшего пилота Нельсона Пике какое-то время молчать.

Тогда было правило, что очки в чемпионате нельзя менять после церемонии награждения ФИА в конце года. Так что Хэмилтону вручили трофей чемпиона мира, и все было в порядке.

Нам хватало информации, чтобы подробнее изучить проблему. Но, пожалуй, это привело бы к отмене результатов гонки в Сингапуре, она не пошла бы в зачет. И чемпионом мира стал бы Фелипе Масса, а не Льюис Хэмилтон.

Мне до сих пор жаль Массу. Он выиграл заключительную гонку на домашней трассе в Сан-Паулу, все сделал правильно. Его лишили заслуженного титула, а у Хэмилтона было все везение на свете, и он выиграл свое первое чемпионство.

Сегодня я поступил бы иначе. Поэтому для меня Михаэль Шумахер до сих остается единоличным рекордсменом по титулам. Пусть статистика и говорит о другом», – заявил Экклстоун.

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