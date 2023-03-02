Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»

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Берни Экклстоун считает, что Льюис Хэмилтон заслужил лишь шесть титулов.

Гонщик «Мерседеса» является рекордсменом «Формулы-1» по количеству чемпионств вместе с Михаэлем Шумахером. Тем не менее, бывший руководитель серии полагает, что в 2008 году чемпионом должен был стать Фелипе Масса. Берни считает, что по его вине бразилец занял второе место.

Экклстоун рассказал, что сегодня иначе решил бы ситуацию с «Крэшгейтом». На Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший намеренно врезался в ограждение, что помогло его напарнику по «Рено» Фернандо Алонсо выиграть гонку. Хэмилтон, выступавший тогда за «Макларен», занял третье место и заработал шесть очков, пилот «Феррари» Масса финишировал 13-м. В конце сезона Льюис опередил Фелипе на один балл, а скандал вокруг аварии разразился уже в 2009 году.

«По ходу сезона-2008 [президенту ФИА] Максу Мосли и мне сообщили о том, что случилось в Сингапуре. Пике-младший рассказал своему отцу Нельсону, что команда попросила его специально въехать в стену в определенный момент, вызвать появление машины безопасности и помочь напарнику Алонсо.

Пике-младший переживал за продление контракта, так что оказался под большим давлением и согласился. В тот момент мы решили ничего не делать. Мы хотели защитить спорт от большого скандала. Я попросил своего бывшего пилота Нельсона Пике какое-то время молчать.

Тогда было правило, что очки в чемпионате нельзя менять после церемонии награждения ФИА в конце года. Так что Хэмилтону вручили трофей чемпиона мира, и все было в порядке.

Нам хватало информации, чтобы подробнее изучить проблему. Но, пожалуй, это привело бы к отмене результатов гонки в Сингапуре, она не пошла бы в зачет. И чемпионом мира стал бы Фелипе Масса, а не Льюис Хэмилтон.

Мне до сих пор жаль Массу. Он выиграл заключительную гонку на домашней трассе в Сан-Паулу, все сделал правильно. Его лишили заслуженного титула, а у Хэмилтона было все везение на свете, и он выиграл свое первое чемпионство.

Сегодня я поступил бы иначе. Поэтому для меня Михаэль Шумахер до сих остается единоличным рекордсменом по титулам. Пусть статистика и говорит о другом», – заявил Экклстоун.

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17 комментариев

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Андрей Герасимов
Да чувак и на пару то титулов с грехом пополам нагончил..Какие там семь..
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WINWOLF
Ну бред же, Масса к успеху шел, но не получилось, не фартануло, только и всего. О какой краже идёт речь, не понятно.
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Luca di Montezemolo
Ответ Serzhique
Берни забыл добавить, что будь он до сих пор во главе, то и Макс был бы единократным. А Хэм все-таки семикратным, несмотря на одно «ушедшее» к Массе. Никто не забудет липовое чемпионство с нарушением регламента финальной гонки и превышением бюджета.
Так старик бредни и разруливал с фиа читерство ред булла, наверняка приложил руку и к титулу 2021года, хорнер ему как сын, ред булл за бонус развалили ненавистную ФОТА, еще он надеется что читерстапенн побьет рекорд Шумахера. Наивно полагать что при нем было бы лучше, еще хуже бы было, хотя куда хуже чем последние годы.
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Luca di Montezemolo
Ответ d-kniga
Для меня Масса - Чемпион 2008❤️
Ну сделай плакат и повесь на стену, можно еще считать что солнце вокруг земли крутится, а та стоит на 3 черепахах, я тоже могу рассуждать кто для меня и не только меня по правилам фиа чемпион 2021, про ценность титулов на ньюивозках, и много чего еще. Только в реальности все по другому. Ну а если жалко массу рекомендую посмотреть сильвер 08 года, где этот чемпион показал весь свой скилл в дождь.
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Дмитрий Дудников
Ого, новости 26 минут, а уже многие лютуют в комментариях. Надо вечером зайти, если только сайт Спортса не обрушится под праведным гневом раньше.
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Serzhique
Берни забыл добавить, что будь он до сих пор во главе, то и Макс был бы единократным. А Хэм все-таки семикратным, несмотря на одно «ушедшее» к Массе.

Никто не забудет липовое чемпионство с нарушением регламента финальной гонки и превышением бюджета.
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d-kniga
Для меня Масса - Чемпион 2008❤️
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Александр Деев
Никто не знает как бы все сложилось без инцидента в Сингапуре. Да, Хэмильтону тогда повезло, но пересматривать титулы задним числом такое себе занятие. Ему зато в 21-м не повезло с СК, можно считать что удача просто отыграла свое.
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Luca di Montezemolo
Какой мерзкий старикашка, сам определяет кто достоин побить рекорд мш , а кто нет, вот читерстапен и фет -достойны, лх -нет. Поэтому Хэма можно лишать титулов как угодно, на последнем круге последней гонки нарушив правила, тут отменить его почему то нельзя, потому что какой то старик считает что больше 6 титулов Хэму нельзя. По справедливости, масса получил из рук фиа абсолютно липовую победу в спа, где ехал чуть ли не в 20 секундах, а боровшийся с хэмом киман, после того обгона хэма потом оказался опять впереди...... когда хэм ошибся, а потом сам ошибся и хэм оказался впереди, потом закрашил киман, причем здесь масса спрашивается, и за что 25 секунд Хэму когда по радио ему чарли сказал все норм, и + 6 очков массе в чампе, которые он и потерял в сингапуре, где алонсо мошеничал для себя, а не хэма, но фуры налажали на пите, а если бы масса сошел или закрашил тоже аннулировать надо? И вообще за фудзи 08 масса заслуживал дисквал, это было покруче хереса 97, и тот кто выбил поехал дальше и заработал очки, а тот кого выбили не финишировал в очках. Ладно, о чем я, спорт, справедливость, это шоу где такие как старик бредни определяют кто достоин чашек, а кто нет, и покупают женам должности в фиа, а также лабызаются с хорнером и дают читербуллу бонусы за развал фота.
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Арина Городецкая
Ответ Стас Тельных
И если уж были бы отменены результаты Сингапура и другой расклад был бы, он не думает что тогда и другая мотивация была у Льюиса и оставшиеся гонки сложились по другому. И тогда уж отменяйте результаты Абу-Даби из за ошибки Маси и Льюис все равно имеет 7 титулов
Вот именно, далеко за примером ходить не надо - все стараются замести скандал в Абу-Даби под ковёр, чтобы удержаться на своих постах и сделать чемпионом кого-то другого, а не Хэмилтона, а гонщик и тут виноват! + Берни не может без шпильки в адрес ненавистного Хэма, постоянно на него набрасывает, по поводу и без, пытаясь преуменьшить его вклад в историю серии. Да они сумасшедшие, у них какая-то общая льюисофобия , не иначе)
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Олег Карпов
в таком случае Масса стал бы с запасом худшим чемпионом в 21 веке.
абсолютно бесхарактерный пилот,который после сингапура,реально жалел Алонсо в конце сезона 2010,титул в кабинете,вингмен Алонсо на протяжении нескольких сезонов, такой чемпион-катастрофа для чемпионата
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alex8895
Экклстоун: Массу обокрали в Сингапуре 2008
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Стас Тельных
Ответ Арина Городецкая
Они решили ничего не делать, чтобы спасти свои задницы, а виноват Хэмилтон, который честно боролся за свой первый титул. Берни уже не знает, как лишний раз на ненавистного ему Льюиса накинуть 🙄
И если уж были бы отменены результаты Сингапура и другой расклад был бы, он не думает что тогда и другая мотивация была у Льюиса и оставшиеся гонки сложились по другому.
И тогда уж отменяйте результаты Абу-Даби из за ошибки Маси и Льюис все равно имеет 7 титулов
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Дмитрий Мусалов
Хорошо дед накинул
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Арина Городецкая
Они решили ничего не делать, чтобы спасти свои задницы, а виноват Хэмилтон, который честно боролся за свой первый титул. Берни уже не знает, как лишний раз на ненавистного ему Льюиса накинуть 🙄
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sir_shir
Вот что правда, то правда. Здесь без маразма!
+13
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SIH
Новость прямо-таки для разогрева болельщиков и комментаторов перед первым этапом созона.
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