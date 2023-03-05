Окону выписали три штрафа за 22 минуты на Гран-при Бахрейна

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Формула-1 регламент Эстебан Окон Альпин Авто

Гран-при Бахрейна складывается для пилота «Альпин» Эстебана Окона не лучшим образом.

Француз получил три штрафа, при этом дирекция гонки выписала их в течение 22 минут.

Первое наказание Окон получил за некорректную позицию на старте (пять секунд), второе – за неверное отбытие штрафа (десять секунд), третье – за превышение скорости на пит-лейн (пять секунд).

Эстебан располагался на 18-м месте после потери 20 секунд из-за данных штрафов, а впоследствии сошел.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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12 комментариев

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Jetter
Альпин решил в этом году тоже с Маклареном сражаться, даже если у Макларена тачка только на пол дистанции рассчитана?
Хорошо, что Гасли сильно проехал. Еще бы в квалификации не на лажал.
Макларен - полный фейспалм. Нет оправданий.
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Елена П.
Окон штрафы на весь год решил в первой гонке собрать
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うちはイタチ
Ответ Maxim Yarovoy
Начал обслуживать до истечения 5 секунд штрафа на пит-стопе
а там только один механик косякнул, или вся бригада? если только один, то жаль его даже - порвут ему сейчас всё что можно
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Maxim Yarovoy
Ответ takeo
а что не так механик сделал? я просто не видел этот эпизод.
Начал обслуживать до истечения 5 секунд штрафа на пит-стопе
+1
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Armeec1991
Сперва прочитал, что Окону выписали 22 минуты штрафов, что в общем недалеко от истины
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takeo
Ответ Fonbaron
Хехе, переволновался парень. Хотя второе наказание создал не он, а механик. В любом случае наверно худшие оценки сегодня получит. Лучший имхо Алонсо. Очень красиво и хитро (обгон после секции Дрс) обогнал Хэмилтона
а что не так механик сделал? я просто не видел этот эпизод.
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kotopandych
Как же его рвать будет в этом году под Гасли
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ALMANAC
А Гасли с 20 в очки. Вот он новый лидер
+5
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Fonbaron
Хехе, переволновался парень. Хотя второе наказание создал не он, а механик. В любом случае наверно худшие оценки сегодня получит. Лучший имхо Алонсо. Очень красиво и хитро (обгон после секции Дрс) обогнал Хэмилтона
+1
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Ignazio Petko
Отмар в ДТС «Алонсо ещё пожалеет»
Bad guy наконец-то сделал правильный переход в своей карьере 🙏
+11
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Антон
Ничего не поймет. Все кругом будут виноваты.
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Анатолий Зубков
Есть хет-трик Горди Хоу гол+пас+драка. Сегодня хет-трик клоуна имени Окона.
+21
-2
+19
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