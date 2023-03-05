Окону выписали три штрафа за 22 минуты на Гран-при Бахрейна
Гран-при Бахрейна складывается для пилота «Альпин» Эстебана Окона не лучшим образом.
Француз получил три штрафа, при этом дирекция гонки выписала их в течение 22 минут.
Первое наказание Окон получил за некорректную позицию на старте (пять секунд), второе – за неверное отбытие штрафа (десять секунд), третье – за превышение скорости на пит-лейн (пять секунд).
Эстебан располагался на 18-м месте после потери 20 секунд из-за данных штрафов, а впоследствии сошел.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
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Хорошо, что Гасли сильно проехал. Еще бы в квалификации не на лажал.
Макларен - полный фейспалм. Нет оправданий.
Bad guy наконец-то сделал правильный переход в своей карьере 🙏