Окону выписали три штрафа за 22 минуты на Гран-при Бахрейна

Гран-при Бахрейна складывается для пилота « » не лучшим образом.

Француз получил три штрафа, при этом дирекция гонки выписала их в течение 22 минут.

Первое наказание Окон получил за некорректную позицию на старте (пять секунд), второе – за неверное отбытие штрафа (десять секунд), третье – за превышение скорости на пит-лейн (пять секунд).

Эстебан располагался на 18-м месте после потери 20 секунд из-за данных штрафов, а впоследствии сошел.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Ферстаппен – фаворит Гран-при Бахрейна, Алонсо гонится за подиумом

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram