Баттон побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере для гонщиков «Ф-1»

Теги Дженсон Баттон Формула-1 Здоровье Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон попал в Книгу рекордов Гиннесса.

43-летний британец побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере Batak. Данную установку используют гонщики «Ф-1» и другие спортсмены для тренировки реакции, периферического зрения и координации. Испытуемый должен как можно быстрее нажимать на лампочки, расположенные на раме тренажера и загорающиеся в случайном порядке.

Баттон совершил 58 нажатий за 30 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал Арше Шахриархи из Ирана (56 нажатий).

«Я установил свой неофициальный рекорд, когда мне было 20 с чем-то лет. Здорово, что я все еще способен на это 20 лет спустя», – прокомментировал Баттон.

Баттон выступит в Ле-Мане вместе с 7-кратным чемпионом NASCAR Джонсоном и Роккенфеллером

3 комментария

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Великий Алонсо
Реакция в поряде, пора обратно в Ф1 возвращаться
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doctor.morge
Это еще даже не под дождем:)
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Ебздрогыч
Кому как не Баттону наживать на кнопочки, с такой-то фамилией!
+11
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