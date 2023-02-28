Баттон побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере для гонщиков «Ф-1»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон попал в Книгу рекордов Гиннесса.
43-летний британец побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере Batak. Данную установку используют гонщики «Ф-1» и другие спортсмены для тренировки реакции, периферического зрения и координации. Испытуемый должен как можно быстрее нажимать на лампочки, расположенные на раме тренажера и загорающиеся в случайном порядке.
Баттон совершил 58 нажатий за 30 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал Арше Шахриархи из Ирана (56 нажатий).
«Я установил свой неофициальный рекорд, когда мне было 20 с чем-то лет. Здорово, что я все еще способен на это 20 лет спустя», – прокомментировал Баттон.
Баттон выступит в Ле-Мане вместе с 7-кратным чемпионом NASCAR Джонсоном и Роккенфеллером
3 комментария