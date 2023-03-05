Леклер сошел с дистанции Гран-при Бахрейна из-за поломки болида
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции Гран-при Бахрейна.
Леклер сообщил команде об отказе мотора и остановился на обочине на 41-м круге. В результате схода на трассе был включен режим виртуального автомобиля безопасности.
Перед гонкой на болиде Леклера заменили батарею.
Ферстаппен – фаворит Гран-при Бахрейна, Алонсо гонится за подиумом
Место проклятое.. :D
Цитаты великих людей.
из-за того что машина ненадёжное ведро?
2. если хочешь выиграть чемпионат, надо идти куда угодно, но в Феррари. увы, они с 2007 года регулярно дают надежду, но в итоге...
3. наступила эра ред булла, ждем 26 года
Поздравляю Ферстаппена с очередным чемпионством!
Конкурентов у Ред Булла нет, к сожалению.