Леклер сошел с дистанции Гран-при Бахрейна из-за поломки болида

Пилот « » сошел с дистанции Гран-при Бахрейна.

Леклер сообщил команде об отказе мотора и остановился на обочине на 41-м круге. В результате схода на трассе был включен режим виртуального автомобиля безопасности.

Перед гонкой на болиде Леклера заменили батарею.

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