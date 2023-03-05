Леклер сошел с дистанции Гран-при Бахрейна из-за поломки болида

Теги происшествия Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции Гран-при Бахрейна.

Леклер сообщил команде об отказе мотора и остановился на обочине на 41-м круге. В результате схода на трассе был включен режим виртуального автомобиля безопасности.

Перед гонкой на болиде Леклера заменили батарею.

Ферстаппен – фаворит Гран-при Бахрейна, Алонсо гонится за подиумом

30 комментариев

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Jon Anderson
А помните предсезонные песни про лучший болид, ахахаха
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bogdan fedyuk
Ответ Merzus21
ну, это вторая машина по скорости всё ещё
не очевидный момент на самом деле - ам очень близко, возможно даже впереди. но надо еще пару этапов увидеть, чтобы более точные выводы делать
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Совесть Черданцева
Хоть что-то в этом мире остаётся неизменным
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Dima Gt
это не моя машина, это машина Феррари(с) Бинотто
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Merzus21
Ответ Charles Leclerc Ferrari
Можно ли теперь утверждать, что Бинотто провалился во всём? 🤔 Ведь машина его. Плохая стратегия в прошлом году, деградация шин, недостаточная скорость на прямых, моторы горят.
ну, это вторая машина по скорости всё ещё
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Sarumian
Стратегов поменяли - сломался болид.
Место проклятое.. :D
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Jetter
Ф. Вассер: «В первой гонке нельзя проиграть чемпионат, но мы очень постараемся».
Цитаты великих людей.
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Михан Первый
это был план Д - сойти, чтобы съэкономить ресурсы компонентов)
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Jetter
Ответ lucasche
На следующий этап оставили сэкономленный софт
Самое смешное, он на старте на нем вышел, все остальные на использованном. И чуть ли не первым поехал в боксы. Перес кругов на 5-6 его пересидел, если не ошибаюсь.
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Алекс Клиторман
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Я считал, что это союз на годы, но я абсолютно пойму Леклера, если он через сезон свалит в Мерседес на замену Люсе, или пойдёт в АМ на замену Алонсо, с учётом того, что они 3-4 команда в текущем регламенте и могут быть сильны и в 25 году например.
3-4? Походу они вторая, уж как минимум третья.
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Фанат спорта01
Ответ juneed
У Леклера очень агрессивная манера пилотирования, его болиды намного чаще ломаются, нежели у партнеров по команде.
то есть теперь ему нужно ехать медленно?
из-за того что машина ненадёжное ведро?
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medved007
1. Матиа действительно провалился. э́то его детище. они знали о всех этих проблемах и ничего не решили.

2. если хочешь выиграть чемпионат, надо идти куда угодно, но в Феррари. увы, они с 2007 года регулярно дают надежду, но в итоге...

3. наступила эра ред булла, ждем 26 года
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Евгений Потапенко
Ответ juneed
У Леклера очень агрессивная манера пилотирования, его болиды намного чаще ломаются, нежели у партнеров по команде.
Возможно, помню когда Райкконен попал в партнёры к Култхарду, моторы горели у финна, через раз, а то и чаще
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Forever and Ever
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Я считал, что это союз на годы, но я абсолютно пойму Леклера, если он через сезон свалит в Мерседес на замену Люсе, или пойдёт в АМ на замену Алонсо, с учётом того, что они 3-4 команда в текущем регламенте и могут быть сильны и в 25 году например.
Там Тотошка рвет и мечет для 8 титула для Льюиса и Рассел есть. Куда он свалит то? Мика Шумахера подменять или вторикелить для Льюиса? А Рассела куда?
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juneed
У Леклера очень агрессивная манера пилотирования, его болиды намного чаще ломаются, нежели у партнеров по команде.
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ALMANAC
Эффект Бинотто
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bogdan fedyuk
Ответ Фридрих Свинько
В 20-21 году они там были из-за того же Бинотто
во многом да
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Фанат спорта01
парень тратить свои золотые годы на итальянских клоунов.
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Фридрих Свинько
Ответ bogdan fedyuk
смотря с какой стороны смотреть - с точки зрения борьбы за чемпионство конечно плохо. с другой стороны, учитывая где фуры были в 20-21 - не самый плохой прогресс
В 20-21 году они там были из-за того же Бинотто
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bogdan fedyuk
Ответ Charles Leclerc Ferrari
Можно ли теперь утверждать, что Бинотто провалился во всём? 🤔 Ведь машина его. Плохая стратегия в прошлом году, деградация шин, недостаточная скорость на прямых, моторы горят.
смотря с какой стороны смотреть - с точки зрения борьбы за чемпионство конечно плохо. с другой стороны, учитывая где фуры были в 20-21 - не самый плохой прогресс
+2
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Donny2005
Все, чемпионат можно уже закрывать.
Поздравляю Ферстаппена с очередным чемпионством!
Конкурентов у Ред Булла нет, к сожалению.
+24
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Charles Leclerc Ferrari
Можно ли теперь утверждать, что Бинотто провалился во всём? 🤔 Ведь машина его. Плохая стратегия в прошлом году, деградация шин, недостаточная скорость на прямых, моторы горят.
+1
0
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Я считал, что это союз на годы, но я абсолютно пойму Леклера, если он через сезон свалит в Мерседес на замену Люсе, или пойдёт в АМ на замену Алонсо, с учётом того, что они 3-4 команда в текущем регламенте и могут быть сильны и в 25 году например.
+4
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+4
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King_X
Называя двигатель "супер быстрым/супер мощным", видимо, имели в виду, что супер быстро выходит из строя и супер мощно руинит гонки
+17
0
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bogdan fedyuk
ну решили без интриги сразу обозначить амбиции на сезон, ну и ладно
+22
0
+22
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