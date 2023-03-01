ФИА снова изменила правила участия для гонщиков из России и Беларуси – исключений для спортсменов с двойным гражданством делать не будут

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ФИА вновь внесла поправки в регламент относительно условий участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА российским и белорусским гонщикам по-прежнему требуется подписывать письмо, предполагающее ряд ограничений и запретов, связанных с событиями в Украине. В частности, выступления разрешаются только под нейтральным флагом, а спортсменам приходится отказываться от использования любой национальной символики. А подписывать данное письмо спортсменам требуется в качестве доказательства солидарности с принципами ФИА сохранять нейтралитет и выступать за мир.

13 февраля ФИА уже вносила в данную статью поправки, в которой указывалось, что спортсмены с двойным гражданством, принявшие решение выступать в соревнованиях под флагом страны своего второго гражданства, не будут обязаны подписывать данный документ.

Теперь же Федерация снова внесла в регламент поправки и под обязательства подписания особого документа ФИА подпадают все спортсмены из России и Беларуси без исключения. Подписывать документ будет необходимо даже в случае решения выступать в соревнованиях под флагом страны второго гражданства.

ФИА внесла поправки в правила участия для гонщиков из России и Беларуси cо вторым гражданством

2 комментария

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