ФИА снова изменила правила участия для гонщиков из России и Беларуси – исключений для спортсменов с двойным гражданством делать не будут

ФИА вновь внесла поправки в регламент относительно условий участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА российским и белорусским гонщикам по-прежнему требуется подписывать письмо, предполагающее ряд ограничений и запретов, связанных с событиями в Украине. В частности, выступления разрешаются только под нейтральным флагом, а спортсменам приходится отказываться от использования любой национальной символики. А подписывать данное письмо спортсменам требуется в качестве доказательства солидарности с принципами ФИА сохранять нейтралитет и выступать за мир.

13 февраля ФИА уже вносила в данную статью поправки, в которой указывалось, что спортсмены с двойным гражданством, принявшие решение выступать в соревнованиях под флагом страны своего второго гражданства, не будут обязаны подписывать данный документ.

Теперь же Федерация снова внесла в регламент поправки и под обязательства подписания особого документа ФИА подпадают все спортсмены из России и Беларуси без исключения. Подписывать документ будет необходимо даже в случае решения выступать в соревнованиях под флагом страны второго гражданства.

ФИА внесла поправки в правила участия для гонщиков из России и Беларуси cо вторым гражданством