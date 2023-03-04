Формула-2. Бахрейн. Бошунг одержал первую победу за 7 сезонов, Хаугер и Мартен – в топ-3 спринта

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Пилот «Кампоса» Ральф Бошунг выиграл первую гонку «Формулы-2» сезона-2023.

Бошунг начал спринт с поула и за 23 круга накопил десятисекундное отставание от соперников. Победа стала первой в «Ф-2» для пилота, проводящего седьмой сезон в чемпионате. За второе место до последних метров боролись Деннис Хаугер («Према») и Виктор Мартен («АРТ») – быстрее оказался Хаугер.

Напарник Мартена Тео Пуршер поднялся с десятой позиции на пятую, топ-8 гонщиков, заработавших очки, замкнул Энцо Фиттипальди из «Карлина». Гонщик «ДАМС» Артур Леклер начал гонку со второго ряда, как и его напарник Аюму Иваса, и претендовал на подиум, однако получил штраф за нарушение процедуры старта и завершил заезд 12-м.

Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл квалификацию с отрывом в 0,751 секунды от Мартена, Версхор – 3-й

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1 комментарий

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Merzus21
упорный парниша. 1 победа за 7 лет, и то с реверсивной решетки)
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