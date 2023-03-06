Победители первых гонок всех сезонов с 2017-го становились вице-чемпионами. Гран-при Бахрейна-2023 выиграл Ферстаппен

Статистика «Формулы-1» последних лет дает шанс на то, что чемпион мира в 2023 году сменится.

Гонщик «Ред Булл» и обладатель двух последних титулов выиграл первую гонку сезона-2023 – Гран-при Бахрейна. Все победители стартовых этапов, начиная с 2017 года, в итоге становились вице-чемпионами. начал с побед 2017-й и 2018-й, Валттери Боттас – сезоны-2019 и 2020, – сезон-2021, а прошлогодний Гран-при Бахрейна выиграл .

В последний раз победитель стартовой гонки становился чемпионом в 2016 году. одержал четыре победы подряд в начале сезона, а затем завоевал титул и незамедлительно завершил карьеру.

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«Ред Булл» выиграл 11 из 12 последних Гран-при

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