Победители первых гонок всех сезонов с 2017-го становились вице-чемпионами. Гран-при Бахрейна-2023 выиграл Ферстаппен

Теги Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Валттери Боттас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Статистика «Формулы-1» последних лет дает шанс на то, что чемпион мира в 2023 году сменится.

Гонщик «Ред Булл» и обладатель двух последних титулов Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона-2023 – Гран-при Бахрейна. Все победители стартовых этапов, начиная с 2017 года, в итоге становились вице-чемпионами. Себастьян Феттель начал с побед 2017-й и 2018-й, Валттери Боттас – сезоны-2019 и 2020, Льюис Хэмилтон – сезон-2021, а прошлогодний Гран-при Бахрейна выиграл Шарль Леклер.

В последний раз победитель стартовой гонки становился чемпионом в 2016 году. Нико Росберг одержал четыре победы подряд в начале сезона, а затем завоевал титул и незамедлительно завершил карьеру.

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10 комментариев

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Michael_Monza
Ответ ffmp
Давно, это имеется ввиду тотальная доминация мерса 16-го года, где только 2 гп были проиграны из-за ошибки пилотов и команды. А про 21-й год вспомните гран при где Макс вез по 20 секунд от второго место. В начале сезона была доминация РБ, дальше уже мерс подтянулись. ГП Бразилии всегда подходила мерсам, даже их корыте 22-го года, где оформили дубль
Все-таки по одному ГП я бы не стал делать такие выводы. Согласен, РБ силен. Насколько? Будет понятно в течение гонок пяти.
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pan_admiral
Всё что имеет начало имеет и конец, Нео
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Михаил Пивненко
Алонсо?!
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ffmp
Ответ Michael_Monza
В смысле давно? до 21 года было тоже самое было с мерсом. Да и в 21 мерседес быс сильнее, ГП Бразилии показательно в этом плане.
Давно, это имеется ввиду тотальная доминация мерса 16-го года, где только 2 гп были проиграны из-за ошибки пилотов и команды. А про 21-й год вспомните гран при где Макс вез по 20 секунд от второго место. В начале сезона была доминация РБ, дальше уже мерс подтянулись. ГП Бразилии всегда подходила мерсам, даже их корыте 22-го года, где оформили дубль
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Michael_Monza
Ответ ffmp
Ну, видимо будет исключение. Такой тотальной доминации еще давно не было, болид на софте ехал дольше и быстрее харда ближайшего конкурента
В смысле давно? до 21 года было тоже самое было с мерсом. Да и в 21 мерседес быс сильнее, ГП Бразилии показательно в этом плане.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Что ж, забавное было совпадение, жаль, что в этот раз будет не так :))
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LetTong
Вот почему Перес говорит что он в гонке
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ffmp
Ну, видимо будет исключение. Такой тотальной доминации еще давно не было, болид на софте ехал дольше и быстрее харда ближайшего конкурента
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Streetbor
Хитрый план от Феррари, проиграть битву, чтобы выиграть войну 💪
+9
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Самая быстрая булочка в мире
Алонсо чемпион🥰🥰🥰
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