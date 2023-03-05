«Астон Мартин» – 2-й в чемпионате после Гран-при Бахрейна. Сезон-2022 команда завершила на 7-м месте

Стартовая гонка сезона-2023 «Формулы-1» сложилось успешно для «Астон Мартин».

занял третье место, его напарник , оправившийся после травмы, стал шестым.

Это позволило «Астон Мартин» подняться на вторую строчку в командном зачете. Коллектив из Сильверстоуна уступает « » и опережает « » и « ».

За 22 Гран-при прошлого сезона «Астон Мартин» заработал 55 очков на пути к седьмому месту в Кубке конструкторов. За один этап сезона-2023 команда завоевала 23 балла.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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