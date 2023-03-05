«Астон Мартин» – 2-й в чемпионате после Гран-при Бахрейна. Сезон-2022 команда завершила на 7-м месте
Стартовая гонка сезона-2023 «Формулы-1» сложилось успешно для «Астон Мартин».
Фернандо Алонсо занял третье место, его напарник Ланс Стролл, оправившийся после травмы, стал шестым.
Это позволило «Астон Мартин» подняться на вторую строчку в командном зачете. Коллектив из Сильверстоуна уступает «Ред Булл» и опережает «Мерседес» и «Феррари».
За 22 Гран-при прошлого сезона «Астон Мартин» заработал 55 очков на пути к седьмому месту в Кубке конструкторов. За один этап сезона-2023 команда завоевала 23 балла.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023
Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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Буллам и уже везут очередные новинки на следующий этап, что Феррари почти догнали РБ и по времени даже выигрывают на одном круге из 50, Ферс будет спокойно уезжать в закат и все будут воспринимать это как должное и обычное, как восход солнца или смена календарного дня, а тем временем, Фернандо будет феерить и всем будет абсолютно похер не только на бред от мерсов и феррари, но и на чемпионство Ферстаппена, потому что этот чемпионат будет интересен только из-за действий Алонсо