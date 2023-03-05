«Астон Мартин» – 2-й в чемпионате после Гран-при Бахрейна. Сезон-2022 команда завершила на 7-м месте

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Стартовая гонка сезона-2023 «Формулы-1» сложилось успешно для «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо занял третье место, его напарник Ланс Стролл, оправившийся после травмы, стал шестым.

Это позволило «Астон Мартин» подняться на вторую строчку в командном зачете. Коллектив из Сильверстоуна уступает «Ред Булл» и опережает «Мерседес» и «Феррари».

За 22 Гран-при прошлого сезона «Астон Мартин» заработал 55 очков на пути к седьмому месту в Кубке конструкторов. За один этап сезона-2023 команда завоевала 23 балла.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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6 комментариев

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ivan_belov
Ответ ffmp
Сезоны похерены до 26-го минимум. Тотальная доминация РБ, возможно повторят триумф Мерсов 16-го года в этом сезоне. Мерсу надо уже задуматься с беспонтонной машиной, уж точно свернули не туда со сменой регламента. Мотор у них отличный, это доказывает -2 сек Астонов за год.
Где-то в ВК видел, что Вольф сказал мол будут менять концепцию, тк эта не сработала
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pan_admiral
Почему то все забывают про Стролла. Человек не вкатан, только после травмы и всё таки очень неплохо проехал.
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ffmp
Ответ Alesha_451
Да там ключевые кадры уходят уже потихоньку с конца 2020. Идут к закату, судя по всему. Жаль, Хэм всё ещё хорош, а у Раселла есть потенциал, но похоже всё, капут
Думаю еще покажут на что способны, команда за пару лет не может так сильно обрушится. Просто свернули не туда и упрямо стоят на своем. В какой-то момент должны призадуматься уже
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Alesha_451
Ответ ffmp
Сезоны похерены до 26-го минимум. Тотальная доминация РБ, возможно повторят триумф Мерсов 16-го года в этом сезоне. Мерсу надо уже задуматься с беспонтонной машиной, уж точно свернули не туда со сменой регламента. Мотор у них отличный, это доказывает -2 сек Астонов за год.
Да там ключевые кадры уходят уже потихоньку с конца 2020. Идут к закату, судя по всему. Жаль, Хэм всё ещё хорош, а у Раселла есть потенциал, но похоже всё, капут
+3
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+1
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Unnamed80
Интрига нового сезона убита сразу же. Ферстаппена с чемпионством и РБ с кубком конструкторов. Главное зрелище сезона-это Алонсо, чемпионат обязателен к просмотру только из-за него. Дальше будем слушать до октября, что вот-вот мерсы составят конкуренцию
Буллам и уже везут очередные новинки на следующий этап, что Феррари почти догнали РБ и по времени даже выигрывают на одном круге из 50, Ферс будет спокойно уезжать в закат и все будут воспринимать это как должное и обычное, как восход солнца или смена календарного дня, а тем временем, Фернандо будет феерить и всем будет абсолютно похер не только на бред от мерсов и феррари, но и на чемпионство Ферстаппена, потому что этот чемпионат будет интересен только из-за действий Алонсо
+8
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ffmp
Сезоны похерены до 26-го минимум. Тотальная доминация РБ, возможно повторят триумф Мерсов 16-го года в этом сезоне. Мерсу надо уже задуматься с беспонтонной машиной, уж точно свернули не туда со сменой регламента. Мотор у них отличный, это доказывает -2 сек Астонов за год.
+5
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+5
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