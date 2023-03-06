Индикар. Эрикссон выиграл первую гонку сезона после столкновения лидеров Грожана и Маклоклина

Победителем первой гонки сезона-2023 « » и лидером чемпионата стал пилот «Чип Гэнасси» и экс-гонщик «Формулы-1» .

После финальных пит-стопов Гран-при Сент-Питерсберга в борьбе за победу столкнулись обладатель поул-позиции (« ») и Скотт Маклоклин (« »). Оба гонщика оказались в барьерах: Грожан сошел, а Маклоклин впоследствии продолжил заезд и финишировал 13-м с кругом отставания.

За несколько кругов до конца Эрикссон обогнал пилота «Эрроу Макларен» Пато О’Уорда, третье место занял напарник Маркуса Скотт Диксон.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram