Индикар. Эрикссон выиграл первую гонку сезона после столкновения лидеров Грожана и Маклоклина

Теги результаты Индикар Ромен Грожан Скотт Диксон Формула-1 Чип Гэнасси Пенске Андретти Автоспорт Маркус Эрикссон Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Скотт Маклоклин Авто

Победителем первой гонки сезона-2023 «Индикара» и лидером чемпионата стал пилот «Чип Гэнасси» и экс-гонщик «Формулы-1» Маркус Эрикссон.

После финальных пит-стопов Гран-при Сент-Питерсберга в борьбе за победу столкнулись обладатель поул-позиции Ромен ГрожанАндретти») и Скотт Маклоклин («Пенске»). Оба гонщика оказались в барьерах: Грожан сошел, а Маклоклин впоследствии продолжил заезд и финишировал 13-м с кругом отставания.

За несколько кругов до конца Эрикссон обогнал пилота «Эрроу Макларен» Пато О’Уорда, третье место занял напарник Маркуса Скотт Диксон.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Idacius
Чумовые заезды конечно были в Индикаре и ИндиНекст. Советую посмотреть в записи хотя бы прощелкивая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий