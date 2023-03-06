Индикар. Эрикссон выиграл первую гонку сезона после столкновения лидеров Грожана и Маклоклина
Победителем первой гонки сезона-2023 «Индикара» и лидером чемпионата стал пилот «Чип Гэнасси» и экс-гонщик «Формулы-1» Маркус Эрикссон.
После финальных пит-стопов Гран-при Сент-Питерсберга в борьбе за победу столкнулись обладатель поул-позиции Ромен Грожан («Андретти») и Скотт Маклоклин («Пенске»). Оба гонщика оказались в барьерах: Грожан сошел, а Маклоклин впоследствии продолжил заезд и финишировал 13-м с кругом отставания.
За несколько кругов до конца Эрикссон обогнал пилота «Эрроу Макларен» Пато О’Уорда, третье место занял напарник Маркуса Скотт Диксон.
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