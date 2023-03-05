Фернандо Алонсо: «Стролл – мой герой. Потрясающее выступление»
Фернандо Алонсо восхищен восстановлением Ланса Стролла после травмы.
Канадский пилот «Астон Мартин» перенес операцию на запястье и получил перелом пальца на ноге за две недели до Гран-при Бахрейна. Стролл пропустил предсезонные тесты, но принял участие в гонке.
Алонсо завершил заезд третьим, его новый напарник финишировал шестым. Успеху команды из Сильверстоуна не помешал инцидент на старте, когда Стролл столкнулся с Алонсо – обошлось без серьезных последствий.
Испанец узнал о том, что в него врезался партнер по команде, уже после финиша.
«Окей. Я думал, это Джордж [Расселл]», – отреагировал он на сообщение инженера.
Фернандо отдал должное Лансу.
«Так горжусь вами, – обратился двукратный чемпион «Формулы-1» к команде. – Потрясающе.
Кстати, Ланс – мой герой. Потрясающее выступление».
Ланс Стролл об аварии: «Я не мог ходить из-за перелома пальца ноги, не мог шевелить руками»
Алонсо завоевал 99-й подиум в «Ф-1» в первой гонке за «Астон Мартин»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Мужик в общем красавчик, не только живет мечтой, но и делает грамотные ходы и вложения, чтобы воплотить на пути к чемпионству сынка