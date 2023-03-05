Фернандо Алонсо: «Стролл – мой герой. Потрясающее выступление»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Джордж Расселл Авто

Фернандо Алонсо восхищен восстановлением Ланса Стролла после травмы.

Канадский пилот «Астон Мартин» перенес операцию на запястье и получил перелом пальца на ноге за две недели до Гран-при Бахрейна. Стролл пропустил предсезонные тесты, но принял участие в гонке.

Алонсо завершил заезд третьим, его новый напарник финишировал шестым. Успеху команды из Сильверстоуна не помешал инцидент на старте, когда Стролл столкнулся с Алонсо – обошлось без серьезных последствий.

Испанец узнал о том, что в него врезался партнер по команде, уже после финиша.

«Окей. Я думал, это Джордж [Расселл]», – отреагировал он на сообщение инженера.

Фернандо отдал должное Лансу.

«Так горжусь вами, – обратился двукратный чемпион «Формулы-1» к команде. – Потрясающе.

Кстати, Ланс – мой герой. Потрясающее выступление».

Ланс Стролл об аварии: «Я не мог ходить из-за перелома пальца ноги, не мог шевелить руками»

Алонсо завоевал 99-й подиум в «Ф-1» в первой гонке за «Астон Мартин»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Красавчик Алонсо ты вернулся на подиум, а трансляции нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Himura
И спасибо ограничению бюджетов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евгений рычков
Стролл вполне сильный пилот, зря многие считают его рентой. С больными руками, без тестов отстал от Алонсы совсем чуть чуть. Тут либо уровень Алонсо упал, либо уровень Лэнса рядом с Алонсо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Prilovsky
Ответ ffmp
Скорее старший Стролл, Лоуренс. Помню как Нетфликс с умным лицом рассказывали что деньги - не главное в успехе команды, вложи хоть что лямов, но результатов не будет итд. Лоуренс доказал что можно купить даже самого верного ученика Ньюи за огромные бабки и собрать вокруг не менее крутых инженеров (из Мерседес). Интересно будет посмотреть эпизод Drive to survive этого года про Астонов, как обоснуют такой прорыв Астонов) Мужик в общем красавчик, не только живет мечтой, но и делает грамотные ходы и вложения, чтобы воплотить на пути к чемпионству сынка
скорее деньги — не единственное главное в успехе. если просто так бездумно закидывать команду деньгами, то конечно ничего хорошего не выйдет, ни через год, ни через десять. но и без них ничего не получится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэб Феттель
Ответ Kemal Gul
Какой Фернандо добрый, когда едет на хорошей машине, а напарник далеко позади) Вспоминается почтальон Печкин. "Я раньше почему злой был? Да потому что болида с gp1 engine не было!")
Так это временно. Сейчас Стролл руку подлечит и начнётся между напарниками АМ тоже самое, что было у Алонсо с Оконом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырев
Ответ Kemal Gul
Какой Фернандо добрый, когда едет на хорошей машине, а напарник далеко позади) Вспоминается почтальон Печкин. "Я раньше почему злой был? Да потому что болида с gp1 engine не было!")
Я вас уверяю, если бы в него въехал кто-то кроме сына босса, визгу было бы немерено, и даже быстрая машина не задобрила бы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырев
Ответ ffmp
Скорее старший Стролл, Лоуренс. Помню как Нетфликс с умным лицом рассказывали что деньги - не главное в успехе команды, вложи хоть что лямов, но результатов не будет итд. Лоуренс доказал что можно купить даже самого верного ученика Ньюи за огромные бабки и собрать вокруг не менее крутых инженеров (из Мерседес). Интересно будет посмотреть эпизод Drive to survive этого года про Астонов, как обоснуют такой прорыв Астонов) Мужик в общем красавчик, не только живет мечтой, но и делает грамотные ходы и вложения, чтобы воплотить на пути к чемпионству сынка
Ну как обоснуют, скажут, собрали команду, объединенную общей мечтой блаблабла)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ iden prime
и скромно за удар промолчал.чтобы не задушили))))
Ну а чего лишний раз бухтеть, никаких последствий столкновение не возымело, а злить владельца команды не стоит)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ну это комедия. :)) Это как бы на фоне положительных эмоций.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lestyv
Ну что, правильно) Алонсо отрабатывает контракт, владелец команды дает Алонсо машину, чтобы бороться наверху)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
Ланс понимал скорость машины и что эти очки могут быть важны в конце поэтому и ехал. Будь это прошлогодняя машина он бы пару гонок спокойно лечился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iden prime
Ответ Kemal Gul
Какой Фернандо добрый, когда едет на хорошей машине, а напарник далеко позади) Вспоминается почтальон Печкин. "Я раньше почему злой был? Да потому что болида с gp1 engine не было!")
и скромно за удар промолчал.чтобы не задушили))))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ffmp
Скорее старший Стролл, Лоуренс. Помню как Нетфликс с умным лицом рассказывали что деньги - не главное в успехе команды, вложи хоть что лямов, но результатов не будет итд. Лоуренс доказал что можно купить даже самого верного ученика Ньюи за огромные бабки и собрать вокруг не менее крутых инженеров (из Мерседес). Интересно будет посмотреть эпизод Drive to survive этого года про Астонов, как обоснуют такой прорыв Астонов)
Мужик в общем красавчик, не только живет мечтой, но и делает грамотные ходы и вложения, чтобы воплотить на пути к чемпионству сынка
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
Ланс действительно молодец - пропустить тесты и с болью в руке приехать шестым это очень круто
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Какой Фернандо добрый, когда едет на хорошей машине, а напарник далеко позади) Вспоминается почтальон Печкин. "Я раньше почему злой был? Да потому что болида с gp1 engine не было!")
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Строллу старшему спасибо? Спасибо ему за вложенные бабки и достойный болид)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий