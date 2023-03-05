Фернандо Алонсо: «Стролл – мой герой. Потрясающее выступление»

восхищен восстановлением после травмы.

Канадский пилот «Астон Мартин» перенес операцию на запястье и получил перелом пальца на ноге за две недели до . Стролл пропустил предсезонные тесты, но принял участие в гонке.

Алонсо завершил заезд третьим, его новый напарник финишировал шестым. Успеху команды из Сильверстоуна не помешал инцидент на старте, когда Стролл столкнулся с Алонсо – обошлось без серьезных последствий.

Испанец узнал о том, что в него врезался партнер по команде, уже после финиша.

«Окей. Я думал, это [Расселл]», – отреагировал он на сообщение инженера.

Фернандо отдал должное Лансу.

«Так горжусь вами, – обратился двукратный чемпион «Формулы-1» к команде. – Потрясающе.

Кстати, Ланс – мой герой. Потрясающее выступление».

Ланс Стролл об аварии: «Я не мог ходить из-за перелома пальца ноги, не мог шевелить руками»

Алонсо завоевал 99-й подиум в «Ф-1» в первой гонке за «Астон Мартин»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram