Победы Переса в Монако и Эрикссона на «Инди-500», протесты и исторический результат «Феррари», погоня Феттеля за грабителями на скутере и другие гоночные новости недели

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Монако «Формулы-1» и других гонок недели.

1. Перес выиграл гонку в Монте-Карло после аварии в квалификации и завоевал звание гонщика дня. Серхио обыграл Ферстаппена в субботу, стартовал третьим и опередил пилотов «Феррари» за счет стратегии. Сайнс финишировал вторым, Ферстаппен – третьим.

Старт заезда отложили более чем на час из-за дождя, Кларксон назвал затягивание «говношоу», Магнуссен тоже не согласился с решением дирекции.

2. После гонки «Феррари» подала протесты на Ферстаппена и Переса за предполагаемое пересечение белой линии – стюарды их отклонили. А за день до этого «Ред Булл» жаловался на действия Леклера, но протестовать не стал.

3. Леклер оказался быстрейшим в квалификации к Гран-при Монако и сравнялся с Ферстаппеном по количеству поулов. Не помогло: «Феррари» намудрила с пит-стопами, и Шарль опустился на четвертую позицию. Зато монегаск наконец-то финишировал в домашней гонке с шестой попытки.

Скудерия проиграла Гран-при Монако, забронировав первый стартовый ряд. В XXI веке такое удавалось только одной команде – самой «Феррари» в 2008-м. Леклер охарактеризовал ситуацию как «долбанный провал».

4. Другие события Гран-при: Шумахер расколол болид надвое в мощнейшей аварии, Алонсо обогнал Райкконена по числу гонок в очках и жестко ответил на недовольство Хэмилтона низким темпом Фернандо.

5. Феттель погнался на скутере за людьми, укравшими его рюкзак (безуспешно), и объяснил, зачем пытался поймать грабителей самостоятельно.

6. Споры о потолке расходов: «Ред Булл» прогнозирует пропуск четырех Гран-при семью командами, у «Феррари» нет шансов уложиться в лимит. В «Альфа Ромео» предложили топам просто выключить аэродинамическую трубу и прекратить обновляться.

7. Риккардо не оправдывает ожидания «Макларена», у команды есть возможность разорвать контракт. В списке потенциальных сменщиков назывался О’Уорд из «Индикара», но Пато продлил соглашение с «Эрроу Маклареном» до 2025 года.

В Монако Риккардо оказался «в замешательстве» от 14-го места в квалификации и вновь не заработал очки, уступив Норрису в гонке.

8. Стиль в Монте-Карло: лого Сенны на болидах «Макларена», Хэмилтон представил аметистовый шлем, Леклер – шлем в цветах флага Монако.

⏱️ Хроника гонки: Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако

Другие серии:

1. Эрикссон победил на «Инди-500»! Экс-пилот «Ф-1» сдержал О’Уорда и Канаана на последнем рестарте и впервые выиграл легендарную гонку.

2. MotoGP. Номер Валентино Росси вывели из обращения. Маркес, вероятно, пропустит остаток сезона из-за очередной операции.

Баньяя выиграл Гран-при Италии, Куартараро – второй, Алеш Эспаргаро – третий.

3. Хаугер стал лучшим в первой гонке «Формулы-2» в Монако, Другович – во второй.

Ярчайшие цитаты:

Кристиан Хорнер о командной тактике: «Не будем ее применять, Перес борется за победу в чемпионате, как и Макс»

Льюис Хэмилтон: «Болел бы за Леклера на трибунах Гран-при Монако. Я фанат «Феррари»

Главный гоночный инженер «Хааса»: «С Мазепиным и Шумахером мы набрали бы ноль очков»

Шарль Леклер: «Слишком много ошибок, которые «Феррари» не может себе позволить»

Мик Шумахер об аварии: «Все это просто супер странно»

Валттери Боттас: «Не думал, что за сутки можно собрать $50000 на благотворительность с помощью фотографии чьей-то задницы»

🔔 Гонки на этой неделе:

1. Гран-при Каталонии MotoGP (3-5 июня).

2. Гонка «Формулы E» в Джакарте (4 июня).

3. Ралли Сардинии (2-5 июня).

4. Гран-при Детройта «Индикара» (3-5 июня).

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