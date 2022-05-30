Кевин Магнуссен: «Все гонщики были готовы стартовать под дождем. Это «Ф-1», а не WEC»

не понял решение отложить старт из-за дождя.

Заезд начался с часовым опозданием за машиной безопасности. Пилот убежден, что гонщики справились бы с погодными условиями:

«Мы могли стартовать. Конечно, после этого пошел ливень, и Гран-при пришлось бы останавливать красными флагами. Но это гонки. Если условия нормальные, надо стартовать. Может, нужно нам дать курсы по авариям и управлению болидом в дождевую погоду – мы готовы».

Гран-при стал вторым для нового гоночного директора Эдуарду Фрейташа, ранее работавшего в гонках на выносливость ( ). Магнуссен признал, что Фрейташ оказался в трудной ситуации, но не согласился с его выбором.

«Новые люди испытывают большое давление, разумеется. Не желал бы оказаться на их месте.

Но я поставил бы деньги, что все 20 пилотов хотели гоняться и были готовы. Мы профессионалы и уже сталкивались с подобным. Если мы не можем пилотировать под дождем, значит, никто не может. Мы профессиональные гонщики, это , а не WEC», – сказал Кевин.

Датчанин сошел в гонке из-за проблемы с двигателем.

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