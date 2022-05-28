Леклер сравнялся с Ферстаппеном по числу поулов

Гонщик Шарль Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Монако.

Поул стал для монегаска 14-м в «Формуле-1». По этому показателю Шарль сравнялся с пилотом .

Конкуренты делят пятую строчку среди действующих гонщиков. Они уступают (103 поул-позиции), Себастьяну Феттелю (57), (22) и Валттери Боттасу (20).

Гран-при Монако-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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