Леклер сравнялся с Ферстаппеном по числу поулов

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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Монако.

Поул стал для монегаска 14-м в «Формуле-1». По этому показателю Шарль сравнялся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Конкуренты делят пятую строчку среди действующих гонщиков. Они уступают Льюису Хэмилтону (103 поул-позиции), Себастьяну Феттелю (57), Фернандо Алонсо (22) и Валттери Боттасу (20).

Гран-при Монако-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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