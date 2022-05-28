Гельмут Марко: «Леклера нужно наказать за то, что он проехал мимо весов»

Гельмут Марко пожаловался на действия Шарля Леклера в квалификации к Гран-при Монако.
Пилота «Феррари» позвали на взвешивание болида. Монегаск изначально проехал мимо, однако механики откатили его назад. Советнику «Ред Булл» это не понравилось.
«Если мы последовательно наказываем за такое, как происходит в младших категориях, должен последовать жесткий штраф.
Он проехал. Они ничего не изменили в машине, но, если следовать регламенту, нужно наказывать. Мне бы не хотелось этого, потому что у него и так столько невезения в Монте-Карло, но не думаю, что проблему можно решить, откатив болид», – сказал Марко ORF.
Австриец сообщил, что «Ред Булл» не будет подавать протест:
«Не думаю, что мы вмешаемся. Все вполне очевидно. Есть и другие команды, которые хотели бы получить более высокую стартовую позицию. Официально мы ничего не будем делать».
Пилотов «Формулы-1» наказывают только в том случае, если они полностью пропустили взвешивание. По всей видимости, Леклер не нарушил регламент.
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