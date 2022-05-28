Гельмут Марко: «Леклера нужно наказать за то, что он проехал мимо весов»

пожаловался на действия в квалификации к Гран-при Монако.

Пилота позвали на взвешивание болида. Монегаск изначально проехал мимо, однако механики откатили его назад. Советнику это не понравилось.

«Если мы последовательно наказываем за такое, как происходит в младших категориях, должен последовать жесткий штраф.

Он проехал. Они ничего не изменили в машине, но, если следовать регламенту, нужно наказывать. Мне бы не хотелось этого, потому что у него и так столько невезения в Монте-Карло, но не думаю, что проблему можно решить, откатив болид», – сказал Марко ORF.

Австриец сообщил, что «Ред Булл» не будет подавать протест:

«Не думаю, что мы вмешаемся. Все вполне очевидно. Есть и другие команды, которые хотели бы получить более высокую стартовую позицию. Официально мы ничего не будем делать».

Пилотов «Формулы-1» наказывают только в том случае, если они полностью пропустили взвешивание. По всей видимости, Леклер не нарушил регламент.

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