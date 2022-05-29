Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Пилот был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Монако Пересу, который стартовал третьим, удалось выйти в лидеры за счет лучшей стратегии пит-стопов, после чего гонщик «Ред Булл» удержал первую позицию.

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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