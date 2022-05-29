«Феррари» подала протесты из-за предполагаемого пересечения Ферстаппеном и Пересом белой линии

«Феррари» подала протест после Гран-при Монако.

В итальянской команде считают, что пилот пересек белую линию, выезжая с пит-лейн.

О протесте сообщил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после гонки. Он заявил, что ФИА не связывалась с командой во время заезда.

Гран-при выиграл , вторым приехал , а Ферстаппен стал третьим. Лидер Скудерии завершил гонку четвертым.

Журналист BBC Эндрю Бенсон сообщает, что отдельный протест «Феррари» подала на Переса, которого подозревает в том же нарушении. Оба гонщика вызваны к стюардам.

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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