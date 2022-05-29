«Феррари» подала протесты из-за предполагаемого пересечения Ферстаппеном и Пересом белой линии

«Феррари» подала протест после Гран-при Монако.
В итальянской команде считают, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пересек белую линию, выезжая с пит-лейн.
О протесте сообщил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после гонки. Он заявил, что ФИА не связывалась с командой во время заезда.
Гран-при выиграл Серхио Перес, вторым приехал Карлос Сайнс, а Ферстаппен стал третьим. Лидер Скудерии Шарль Леклер завершил гонку четвертым.
Журналист BBC Эндрю Бенсон сообщает, что отдельный протест «Феррари» подала на Переса, которого подозревает в том же нарушении. Оба гонщика вызваны к стюардам.
Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки
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