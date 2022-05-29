Мик Шумахер об аварии: «Все это просто супер странно»

Пилот прокомментировал аварию, в которую попал на .

«Все это просто супер странно. Из того, что я видел на видеоповторе, может показаться, что я заехал на 10 см дальше, чем было нужно (на мокрую часть трассы). И влага, попавшая на переднее колесо, запустила процесс пробуксовки, что в свою очередь привело к сносу задней оси.

То есть в этот момент задние колеса снесло в сторону. Я попытался скорректировать движение машины рулем, поэтому меня понесло влево. Очень, очень неудачный момент, и конечно же я расстроен», – рассказал Шумахер.

Шумахер развалил машину о барьер Монако. На два огромных куска – самая большая авария в его карьере

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