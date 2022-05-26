Алексей Попов о замене Риккардо на О’Уорда: «Все к этому идет»

Комментатор «Формулы-1» поделился мнением о возможном уходе из «Макларена».

Риккардо не заработал очки по итогам , финишировав 12-м, его напарник стал восьмым.

По мнению Попова, на место австралийца претендуют гонщики Пато О’Уорд и Колтон Херта.

«Ландо ехал в тяжелейших физических условиях – лорингит, синусит, все слезится, нос течет, при этом дичайшая жара, где даже здоровому человеку тяжело было дышать. Как Ландо доехал? Но он доехал, и в очках – в отличие от Риккардо, который стартовал впереди него, у которого не было проблем со здоровьем, но который опять провалил гонку.

Не знаю, не увидим ли мы Пато О’Уорда в следующем году – по состоянию на данный момент к этому идет. Вариант – Херта, если Андретти не сможет договориться с Заком Брауном. Но вариант продления Риккардо на настоящий момент выглядит, честно говоря, маловероятным», – сказал Попов в подкасте «Гаснут огни».

Зак Браун: «Сотрудничество с Риккардо не оправдывает ожидания Даниэля и «Макларена»

Игра: управляйте машиной и зарабатывайте очки. Лидеры получат смарт-часы и игровой планшет

Гонщик «Ф-1» едва держался на ногах из-за ангины. Без сил хрипел по радио на указания инженера, въехал в топ-10 и победил напарника

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram