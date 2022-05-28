Маттиа Бинотто: «У «Феррари» нет шансов уложиться в текущий потолок расходов»

сообщил о трудностях из-за инфляции.

Как заявлял руководитель Кристиан Хорнер, ряд команд может пропустить заключительные Гран-при, так как в текущих условиях работать в условиях потолка расходов в 140 миллионов долларов невозможно.

Глава Скудерии подтвердил, что у его команды также возникнут проблемы, если лимит не повысят.

«Полагаю, у нас нет шансов удержаться ниже потолка. Вполне уверен, что в какой-то момент мы его превзойдем. В регламенте предусмотрено превышение лимита на пять процентов – это расценивается как незначительное нарушение. Без понятия, как команды будут наказывать.

Не думаю, что у нас и многих других команд есть способ уложиться. Сейчас уже лето, и доходы не покрывают возросшие расходы. Если многие нарушат лимит, это будет плохо для финансового регламента, начнутся разговоры, работает ли он. Я считаю, что все большие команды потратят больше 140 миллионов долларов. Но как наказывают за незначительное нарушение?

Мы не хотим выяснять, что кто-то превысил лимит на 4,9 процента, а мы – на 4,7 процента. А ведь такая разница может соответствовать одному обновлению и повлиять на исход чемпионата. Нужно прояснить ситуацию, и поскорее. Никто из нас не мог предусмотреть события в мире, которые разогнали инфляцию», – заявил Бинотто.

Кристиан Хорнер: «7 команд рискуют пропустить 4 последних Гран-при с текущим потолком расходов»

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