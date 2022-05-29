Формула-2. Монако. Другович выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Випс – 3-й

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Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Монте-Карло.

Победа с поула позволила Друговичу оторваться в личном зачете. Фелипе до последних метров сдерживал гонщика «АРТ» Тео Пуршера, а третье место завоевал Юри Випс из «Хайтека», обогнавший пилота «Виртуози» Джека Дуэна на пит-стопах.

Лиам Лоусон («Карлин») и Рой Ниссани («ДАМС») заглохли на старте прогревочного круга, начали заезд с пит-лейн и в итоге сошли. На последнем круге между собой столкнулись пилот «ДАМС» Аюму Иваса и представитель «Трайдента» Калан Уильямс.

Этап 5, Монако
Монте-Карло
29 мая 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 42 круга
2. Тео Пуршер («АРТ») +0,8
3. Юри Випс («Хайтек») +8,0
4. Джек Дуэн («Виртуози») +12,9
5. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +13,5
6. Маркус Армстронг («Хайтек») +14,7
7. Деннис Хаугер («Према») +15,3
8. Джехан Дарувала («Према») +15,7
9. Логан Сэрджант («Карлин») +16,1
10. Марино Сато («Виртуози») +24,1
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 113 очков
2. Тео Пуршер – 81
3. Джехан Дарувала – 53
4. Маркус Армстронг – 50
5. Юри Випс – 49
 

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