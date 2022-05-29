Формула-2. Монако. Другович выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Випс – 3-й

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Монте-Карло.

Победа с поула позволила Друговичу оторваться в личном зачете. Фелипе до последних метров сдерживал гонщика «АРТ» Тео Пуршера, а третье место завоевал Юри Випс из «Хайтека», обогнавший пилота «Виртуози» Джека Дуэна на пит-стопах.

(«Карлин») и Рой Ниссани («ДАМС») заглохли на старте прогревочного круга, начали заезд с пит-лейн и в итоге сошли. На последнем круге между собой столкнулись пилот «ДАМС» Аюму Иваса и представитель «Трайдента» Калан Уильямс.

Этап 5, Монако

Монте-Карло

29 мая 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 42 круга

2. Тео Пуршер («АРТ») +0,8

3. Юри Випс («Хайтек») +8,0

4. Джек Дуэн («Виртуози») +12,9

5. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +13,5

6. Маркус Армстронг («Хайтек») +14,7

7. Деннис Хаугер («Према») +15,3

8. Джехан Дарувала («Према») +15,7

9. Логан Сэрджант («Карлин») +16,1

10. Марино Сато («Виртуози») +24,1

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 113 очков

2. Тео Пуршер – 81

3. Джехан Дарувала – 53

4. Маркус Армстронг – 50

5. Юри Випс – 49

Формула-2. Монако. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Армстронг – 3-й

Формула-2. Другович выиграл квалификацию в Монако

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