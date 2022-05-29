Формула-2. Монако. Другович выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Випс – 3-й

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Монте-Карло.
Победа с поула позволила Друговичу оторваться в личном зачете. Фелипе до последних метров сдерживал гонщика «АРТ» Тео Пуршера, а третье место завоевал Юри Випс из «Хайтека», обогнавший пилота «Виртуози» Джека Дуэна на пит-стопах.
Лиам Лоусон («Карлин») и Рой Ниссани («ДАМС») заглохли на старте прогревочного круга, начали заезд с пит-лейн и в итоге сошли. На последнем круге между собой столкнулись пилот «ДАМС» Аюму Иваса и представитель «Трайдента» Калан Уильямс.
Формула-2. Монако. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Армстронг – 3-й
Формула-2. Другович выиграл квалификацию в Монако
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