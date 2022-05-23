Кристиан Хорнер: «7 команд рискуют пропустить 4 последних Гран-при с текущим потолком расходов»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предупредил, что команды могут пропустить Гран-при из-за инфляции.

Беспокойство «Ред Булл» и некоторых других команд вызывает повышение цен, которое превышает показатель, заложенный в потолок бюджета. В частности, в Великобритании, где базируется большинство команд «Формлулы-1», потребительская инфляция за год в апреле составила 9 процентов – это самое высокое значение за 40 лет.

Базовый лимит расходов в 2022 году составляет 140 миллионов долларов.

«Семи командам, вероятно, придется пропустить последние четыре гонки, чтобы уложиться в потолок расходов в этом году. Речь не только о больших коллективах. Инфляция сильно бьет по командам из середины таблицы.

ФИА должна об этом позаботиться. Я знаю, что они серьезно относятся к проблеме. Счета за электричество, расходы на жизнь – все растет экспоненциально, и «Ф-1» не является исключением. Стоимость перевозок увеличилась вчетверо, и мы не можем это контролировать», – сказал Хорнер.

На заседании Комиссии «Формулы-1» в апреле позицию поддержали , и . В то же время «Альфа Ромео», «Альпин», и «Уильямс» высказались против предложения скорректировать лимит расходов в соответствии с данными Международного валютного фонда по инфляции.

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