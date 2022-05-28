Зак Браун: «Механизмы расторжения контракта с Риккардо существуют»

сообщил, что у «Макларена» есть способ разорвать контракт с .

Исполнительного директора команды спросили, есть ли в соглашении с Риккардо опции досрочного расторжения. Сделка с австралийцем действует до конца 2023 года.

«Не хочу углубляться в детали, но существуют механизмы, при которых мы остаемся вместе, и механизмы, при которых не остаемся.

Я разговаривал с Даниэлем об этом. Мы оба не получаем результаты, на которые надеялись, но продолжим стараться. В Монце [в 2021 году] он доказал, что способен выигрывать гонки. Также Даниэль нужен нам для развития машины, которая пока неспособна побеждать. Но мы хотели бы видеть его выше.

Посмотрим, как будут развиваться события, чего захочет он. Кроме этого, у «Макларена» есть тестовая программа, но мы не торопимся», – заявил Браун.

Зак подтвердил, что пилот «Индикара» Пато О’Уорд опробует актуальный болид «Формулы-1» в рамках пятничных практик или тестов:

«Пато, безусловно, станет одним из них (тестеров). В прошлом году в Абу-Даби [на тестах молодых пилотов] он очень здорово себя проявил. Как вы знаете, в «Индикаре» очень плотное расписание, но не нужно удивляться, если в конце года вы увидите его в одной из наших машин».

О’Уорд считался возможным сменщиком Риккардо. Также не исключено, что Дэна заменит гонщик «Индикара» Колтон Херта.

Даниэль Риккардо: «У меня контракт до конца 2023-го с «Маклареном», я просто перепутал сезоны»

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О’Уорд продлил контракт с «Эрроу Маклареном». Пилот «Индикара» считался возможным сменщиком Риккардо

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