MotoGP. Маркес, вероятно, пропустит остаток сезона-2022. Марк перенесет новую операцию

Гонщику «Хонды» потребуется еще одна операция на правом плече, утверждает Autosport.

Шестикратный чемпион MotoGP, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона.

Маркес получил травму на первом этапе 2020 года, после которой пропустил весь сезон и старт 2021-го и перенес три операции. Также испанец не участвовал в двух гонках в нынешнем сезоне после очередного падения и обострения проблем со зрением.

Как сообщает Autosport, на подвижность правой руки Маркеса сильно повлияли операции. Вероятным сменщиком Марка станет тест-пилот Штефан Брадль, который уже замещал испанца в 2020-м.

Маркес назначил специальную пресс-конференцию в рамках Гран-при Италии, которая состоится сегодня, 28 мая. Как ожидается, гонщик поделится подробностями о своем здоровье.

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