Леклер впервые финишировал в Монако за 6 попыток в «Ф-1» и «Ф-2»

увидел долгожданный клетчатый флаг в Монако.

Пилот «Феррари» стартовал с поула, однако финишировал лишь четвертым из-за неудачной стратегии.

Ранее Леклер провел пять домашних гонок в «Формуле-1» и «Формуле-2». Леклер четыре раза не доехал до финиша, а в 2021-м должен был начать гонку с поула, но сошел до старта из-за поломки. В дебютном сезоне-2018 в «Ф-1» Шарль попал в аварию из-за отказа тормозов, а в 2019-м столкнулся с барьером и проколол колесо, что вызвало повреждения машины.

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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