Зак Браун: «Сотрудничество с Риккардо не оправдывает ожидания Даниэля и «Макларена»

Исполнительный директор недоволен результатами .

На Гран-при Испании Ландо Норрис заехал в очки, несмотря на ангину, Риккардо остался вне топ-10. За сезон-2022 Ландо завоевал 39 баллов, Даниэль – 11.

«Безусловно, у Ландо преимущество. Мы, разумеется, хотели бы видеть Даниэля гораздо ближе к Ландо, чтобы между ними завязалась борьба. Даниэлю по-прежнему некомфортно в болиде. Мы делаем все возможное. Уик-энд снова вышел разочаровывающим.

Если не учитывать Монцу [2021 года] и еще несколько гонок, [сотрудничество] не оправдывает его и наши ожидания. Думаю, остается лишь работать в команде, налаживать коммуникацию, стараться и надеяться на то, что ситуация вскоре наладится», – заявил Браун в интервью Sky Sports.

Босс отметил, что неудачи Риккардо высвечивают достоинства Норриса:

«Полагаю, это указывает еще и на то, как хорош Ландо. Между Шарлем [Леклером] и Карлосом [Сайнсом], Максом [Ферстаппеном] и Серхио [Пересом] есть разрыв, если посмотреть на другие команды. Я считаю, что Ландо в данный момент является одним из лучших пилотов в мире, так что такое преимущество – своего рода комплимент».

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