Алонсо обогнал Райкконена по числу Гран-при в очках

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Монако Кими Райкконен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Альпин Авто

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо в 220-й раз завоевал очки в «Формуле-1».

Двукратный чемпион мира финишировал седьмым на Гран-при Монако. Алонсо обогнал победителя сезона-2007 Кими Райкконена (219 гонок в очках) и вплотную приблизился к семикратному чемпиону «Ф-1» Михаэлю Шумахеру (221). Лидером по данному показателю остается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (255).

В нынешнем сезоне Алонсо должен обогнать Райкконена и по числу проведенных Гран-при. Финн, завершивший карьеру в конце 2021 года, участвовал в 350 этапах «Ф-1» и является рекордсменом.

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