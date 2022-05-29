500 миль Индианаполиса. Эрикссон впервые выиграл гонку, О’Уорд – 2-й, Канаан – 3-й

Пилот «Гэнасси» Маркус Эрикссон выиграл гонку «500 миль Индианаполиса». Для бывшего пилота «Формулы-1» Эрикссона эта победа стала первой в «Инди-500». Вторым заезд закончил Пато О’Уорд, третье место занял Тони Канаан.
При этом судьба гонки решалась на последних кругах – из-за аварии Джимми Джонсона заезд за 4 круга до финиша останавливался красными флагами.
500 миль Индианаполиса
Индианаполис Мотор Спидвей, Спидвей (Индиана)
29 мая 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Маркус Эрикссон («Гэнасси») – 200 кругов
2. Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») +1,792
3. Тони Канаан («Гэнасси») +3,517
4. Феликс Розенквист («Эрроу Макларен») +4,126
5. Александр Росси («Андретти») +4,980
6. Конор Дейли («Карпентер») +5,079
7. Элио Кастроневеш («Мейер Шэнк») +6,561
8. Симон Пажено («Мейер Шэнк») +7,093
9. Алекс Палоу («Гэнасси») +8,244
10. Сантино Ферруччи («Дрейер-Рейнболд») +9,832
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