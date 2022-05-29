500 миль Индианаполиса. Эрикссон впервые выиграл гонку, О’Уорд – 2-й, Канаан – 3-й

Пилот Маркус Эрикссон выиграл гонку «500 миль Индианаполиса». Для бывшего пилота «Формулы-1» Эрикссона эта победа стала первой в «Инди-500». Вторым заезд закончил Пато О’Уорд, третье место занял Тони Канаан.

При этом судьба гонки решалась на последних кругах – из-за аварии Джимми Джонсона заезд за 4 круга до финиша останавливался красными флагами.

500 миль Индианаполиса

Индианаполис Мотор Спидвей, Спидвей (Индиана)

29 мая 2022 года

Гонка

Топ-10

1. («Гэнасси») – 200 кругов

2. Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») +1,792

3. Тони Канаан («Гэнасси») +3,517

4. Феликс Розенквист («Эрроу Макларен») +4,126

5. ( ) +4,980

6. Конор Дейли («Карпентер») +5,079

7. Элио Кастроневеш («Мейер Шэнк») +6,561

8. Симон Пажено («Мейер Шэнк») +7,093

9. Алекс Палоу («Гэнасси») +8,244

10. Сантино Ферруччи («Дрейер-Рейнболд») +9,832

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