Фернандо Алонсо о недовольстве Хэмилтона его низким темпом: «Не моя проблема»

Пилот подвел итоги Гран-при Монако, на котором финишировал седьмым.

«С учетом того, что до финиша оставалось 33 круга, шинам могло просто не хватить ресурса, чтобы мы смогли доехать до конца. Это был спринт и у нас было два варианта: либо поставить старые жесткие шины с начала гонки, либо же поставить шины «медиум». Но ресурса у шин «медиум» на 33 круга не было.

Так что мы не знали, смогу ли я добраться до финиша. Поэтому первые 15 кругов мне приходилось действовать очень аккуратно и беречь шины, чтобы на следующих 15 кругах, когда мне сказали, что уЭстебана Окона возникла проблема со штрафом, я мог атаковать», – рассказал Алонсо.

Также Алонсо прокомментировал информацию о том, что его медленный темп сильно расстраивал , который на чистой трассе мог ехать значительно быстрее:

«Не моя проблема. Но обгонять здесь очень трудно, поэтому удерживать позади было довольно легко».

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