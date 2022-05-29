Джереми Кларксон: «Смотрю на машины из окна – это интереснее, чем говношоу в Монако»

Популярный телеведущий прокомментировал дождевой .

Старт гонки отложили из-за погоды на неопределенный срок.

«Если безопасность так важна для «Ф-1», лучше, пожалуй, вообще не гоняться.

Я смотрю на машины из окна своего дома. Это интереснее, чем говношоу в Монако», – написал Кларксон в твиттере.

За ходом Гран-при можно следить на странице нашего онлайна:

В Монако – дождь: гонка остановлена, Леклер – лидер пелотона

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