Гран-при Монако-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье 29 мая на городской трассе в Монте-Карло состоится седьмая гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Монако. Старт заезда – в 16:00 по московскому времени.

Монте-Карло

29 мая 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

Гран-при Монако-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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